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Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995820111.html
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма - РИА Новости, 28.01.2025
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма
Украинские войска стали чаще использовать ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:12:00+03:00
2025-01-28T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Ранее в январе Марочко сообщал РИА Новости, что ВС РФ выбили ВСУ с большой территории у Двуречной и Новомлынском в Харьковской области. "За последние несколько суток фиксируется увеличение численности ударных беспилотников украинских боевиков в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках за сутки прилетает порядка 30 дронов-камикадзе", - сообщил он. Марочко добавил, что украинские боевики постоянно меняют частоты управления и модернизируют БПЛА, пытаясь тем самым затруднить работу российских мобильных средств РЭБ. Накануне в Минобороны РФ заявляли, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма

Марочко: ВСУ стали чаще применять ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
Ранее в январе Марочко сообщал РИА Новости, что ВС РФ выбили ВСУ с большой территории у Двуречной и Новомлынском в Харьковской области.
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"За последние несколько суток фиксируется увеличение численности ударных беспилотников украинских боевиков в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках за сутки прилетает порядка 30 дронов-камикадзе", - сообщил он.
Марочко добавил, что украинские боевики постоянно меняют частоты управления и модернизируют БПЛА, пытаясь тем самым затруднить работу российских мобильных средств РЭБ.
Накануне в Минобороны РФ заявляли, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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