https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995820111.html
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма - РИА Новости, 28.01.2025
Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма
Украинские войска стали чаще использовать ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:12:00+03:00
2025-01-28T06:12:00+03:00
2025-01-28T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска стали чаще использовать ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Ранее в январе Марочко сообщал РИА Новости, что ВС РФ выбили ВСУ с большой территории у Двуречной и Новомлынском в Харьковской области. "За последние несколько суток фиксируется увеличение численности ударных беспилотников украинских боевиков в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках за сутки прилетает порядка 30 дронов-камикадзе", - сообщил он. Марочко добавил, что украинские боевики постоянно меняют частоты управления и модернизируют БПЛА, пытаясь тем самым затруднить работу российских мобильных средств РЭБ. Накануне в Минобороны РФ заявляли, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 355 военнослужащих.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе двуреченского плацдарма
Марочко: ВСУ стали чаще применять ударные БПЛА в районе двуреченского плацдарма