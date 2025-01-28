https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995816606.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:05:00+03:00

2025-01-28T05:05:00+03:00

2025-01-28T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", — говорится в релизе.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.Нанеся удар, вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм