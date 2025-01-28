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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.01.2025 (обновлено: 09:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995816606.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:05:00+03:00
2025-01-28T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", — говорится в релизе.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.Нанеся удар, вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил технику ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Минобороны России
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", — говорится в релизе.
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"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Вчера, 18:52
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Нанеся удар, вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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