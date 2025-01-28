Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил технику ВСУ в Курской области
© Минобороны РоссииЭкипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", — говорится в релизе.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Нанеся удар, вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18