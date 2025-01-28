https://ria.ru/20250128/sovkombank-1995882756.html
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада - РИА Новости, 28.01.2025
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:18:00+03:00
2025-01-28T13:18:00+03:00
2025-01-28T13:18:00+03:00
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. "Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html
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россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совкомбанк
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совкомбанк
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада