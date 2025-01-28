Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/sovkombank-1995882756.html
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада - РИА Новости, 28.01.2025
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:18:00+03:00
2025-01-28T13:18:00+03:00
россия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570584715_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_f3c97f495bc18f51dfda200b76a1191c.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени. "Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570584715_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7b8869bbd283b63acbecf337d9242eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совкомбанк
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совкомбанк
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада

ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска банка "Совкомбанк"
Вывеска банка Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "Совкомбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС.
"ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада. Она распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции", - говорится в сообщении.
Ведомство пояснило, что потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых, а иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени.
"Служба признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф", - сообщили в ведомстве.
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ФАС возбудила дело против МТС
24 января, 12:20
 
РоссияМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Совкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала