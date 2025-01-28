https://ria.ru/20250128/sotrudnichestvo-1995890592.html

Красноярский край и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве

Красноярский край и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.01.2025

Красноярский край и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве

Правительство Красноярского края и Российский научный фонд (РНФ) заключили соглашение о сотрудничестве по совместной поддержке научно-технологического развития... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:18:00+03:00

2025-01-28T13:18:00+03:00

2025-01-28T13:18:00+03:00

технологии

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Правительство Красноярского края и Российский научный фонд (РНФ) заключили соглашение о сотрудничестве по совместной поддержке научно-технологического развития региона, в рамках которого предусмотрено увеличение регионального финансирования и поддержка перспективных научных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, ключевые направления взаимодействия обсудили губернатор края Михаил Котюков и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов. "Стороны рассмотрели основные векторы сотрудничества, включая увеличение регионального финансирования и поддержку перспективных научных проектов, в том числе прикладных исследований. Котюков также подчеркнул важность работы для привлечения ученых в регион и создания условий, стимулирующих их к реализации проектов в Красноярском крае", - говорится в сообщении пресс-службы. Беспалов отметил, что финансирование региональных конкурсов всегда поддерживается попечительским советом РНФ и вслед за Красноярским краем фонд готов увеличить его объемы со своей стороны. "Среди ключевых направлений поддержки прикладных исследований: химия и новые материалы, средства производства, транспортные технологии, а также микроэлектроника, которая идет отдельным треком. В рамках этих направлений мы будем поддерживать коллективы, способные реализовать заявленные задачи. Особое внимание уделяется взаимодействию с бизнесом: это направление выделено в отдельную строчку нашей программы. Уже ведется подготовка к подписанию соглашений с ведущими компаниями", - отметил генеральный директор РНФ. В рамках соглашения РНФ и Красноярского края на конкурсной основе будут поддерживаться проекты, которые ориентированы на приоритетные направления, определенные регионом. Основное внимание уделяется разработкам в таких областях, как средства автоматизации, здравоохранение, беспилотные авиационные системы, продовольственная безопасность, биоэкономика, перспективные космические технологии и сервисы. Кроме того, глава региона подчеркнул важность привлечения партнеров-заказчиков технологий для реализации национальных проектов. "С увеличением финансирования красноярского краевого фонда науки нам необходимы экспертиза РНФ, а также активное привлечение партнеров из бизнеса. Включение их в реализацию национальных проектов - важная задача. Сотрудничество с бизнесом может быть организовано как продолжение фундаментальных работ по проектам, так и в качестве отдельного прикладного направления", - подчеркнул Котюков.

https://ria.ru/20250116/biznes-1994047448.html

https://ria.ru/20250114/tsentry-1993606776.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, красноярский край, михаил котюков