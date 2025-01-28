https://ria.ru/20250128/shestvie-1995987191.html
Власти Петербурга надеются, что шествие "Бессмертного полка" пройдет очно
Власти Петербурга надеются, что шествие "Бессмертного полка" пройдет очно - РИА Новости, 28.01.2025
Власти Петербурга надеются, что шествие "Бессмертного полка" пройдет очно
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что в этом году шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:50:00+03:00
2025-01-28T11:50:00+03:00
2025-01-28T19:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что в этом году шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате, сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. "На 15 часов запланировано прохождение колонны "Бессмертного полка"… Необходимо отметить, что по соображениям безопасности начиная с 2022 года акция реализуется в онлайн-формате. Надеемся, что в этом году мы сможем изменить эту ситуацию", - сказала она в ходе заседания городского правительства. Фидрикова также рассказала, что 9 мая 2025 года на Дворцовой площади в Петербурге запланирован военный парад, торжественный проезд ветеранов на ретро-технике по Невскому проспекту, вечером запланирован праздничный салют.
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80-летие победы в великой отечественной войне, санкт-петербург, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Общество
Власти Петербурга надеются, что шествие "Бессмертного полка" пройдет очно
Глава комитета Петербурга рассчитывает, что акция "Бессмертный полк" будет очной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что в этом году шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате, сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
"На 15 часов запланировано прохождение колонны "Бессмертного полка"… Необходимо отметить, что по соображениям безопасности начиная с 2022 года акция реализуется в онлайн-формате. Надеемся, что в этом году мы сможем изменить эту ситуацию", - сказала она в ходе заседания городского правительства.
Фидрикова также рассказала, что 9 мая 2025 года на Дворцовой площади в Петербурге запланирован военный парад, торжественный проезд ветеранов на ретро-технике по Невскому проспекту, вечером запланирован праздничный салют.