https://ria.ru/20250128/sertifikat-1995873431.html

Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России"

Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.01.2025

Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России"

Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:36:00+03:00

2025-01-28T12:36:00+03:00

2025-01-28T12:36:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Техническая академия "Росатома" стала первым образовательным учреждением страны, удостоенным сертификата "Сделано в России", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250128/festival-yarmarka-1995872490.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бренд сделано в россии (made in russia)