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Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.01.2025
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12:36 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/sertifikat-1995873431.html
Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России"
Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.01.2025
Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России"
Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:36:00+03:00
2025-01-28T12:36:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Техническая академия "Росатома" стала первым образовательным учреждением страны, удостоенным сертификата "Сделано в России", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Техническая академия "Росатома" получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Техническая академия "Росатома" стала первым образовательным учреждением страны, удостоенным сертификата "Сделано в России", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ
12:33
Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.
Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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