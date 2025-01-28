Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер
Вучевич заявил, что массовые протесты в Сербии организованы из-за границы
© AP Photo / Darko VojinovicМилош Вучевич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Милош Вучевич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич, подавая в отставку во вторник, заявил, что протесты и блокады учреждений образования и трасс в Сербии организованы из-за границы.
Глава правительства Сербии во вторник подал в отставку на фоне протестов в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате.
"Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям. Это подло - умышленно поставить под угрозу Сербию как государство. Конечно, все, что происходило, протесты, блокады, ссоры на улицах, блокады трасс и мостов, непонимание одних и других, бесчисленные словесные и иногда физические разборки по всей Сербии", - заявил Вучевич и привел в пример последнюю стычку у офиса правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на вторник.
"Сколько бы мы ни призывали к успокоению страстей, всегда по какому-то невероятному злому и черному сценарию что-то происходило. Как только появлялась надежда на общественный диалог… как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе", - подчеркнул Вучевич, сам бывший мэром Нови-Сада, он указал что в отставку подал и нынешний глава городской администрации Милан Джурич.
Отставка главы правительства почти всегда означает роспуск всего кабмина, так как его утверждение Скупщиной (парламентом) происходит на основании программы и состава правительства, предложенного премьером.
Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили 2 мая 2024 года кабмин во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября прошлого года. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, когда погибли 15 человек. Власти считают, что их цель - свержение правительства и президента.
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