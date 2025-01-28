https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html

Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер

Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер - РИА Новости, 28.01.2025

Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер

Премьер Сербии Милош Вучевич, подавая в отставку во вторник, заявил, что протесты и блокады учреждений образования и трасс в Сербии организованы из-за границы. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:09:00+03:00

2025-01-28T14:09:00+03:00

2025-01-28T14:19:00+03:00

в мире

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич, подавая в отставку во вторник, заявил, что протесты и блокады учреждений образования и трасс в Сербии организованы из-за границы.Глава правительства Сербии во вторник подал в отставку на фоне протестов в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате."Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям. Это подло - умышленно поставить под угрозу Сербию как государство. Конечно, все, что происходило, протесты, блокады, ссоры на улицах, блокады трасс и мостов, непонимание одних и других, бесчисленные словесные и иногда физические разборки по всей Сербии", - заявил Вучевич и привел в пример последнюю стычку у офиса правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на вторник."Сколько бы мы ни призывали к успокоению страстей, всегда по какому-то невероятному злому и черному сценарию что-то происходило. Как только появлялась надежда на общественный диалог… как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе", - подчеркнул Вучевич, сам бывший мэром Нови-Сада, он указал что в отставку подал и нынешний глава городской администрации Милан Джурич.Отставка главы правительства почти всегда означает роспуск всего кабмина, так как его утверждение Скупщиной (парламентом) происходит на основании программы и состава правительства, предложенного премьером.Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили 2 мая 2024 года кабмин во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России.Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября прошлого года. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, когда погибли 15 человек. Власти считают, что их цель - свержение правительства и президента.

https://ria.ru/20250127/politsija-1995765313.html

https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html

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в мире, сербия, россия, милош вучевич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), санкции в отношении россии, евросоюз