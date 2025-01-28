https://ria.ru/20250128/saratov-1995998186.html

ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя

ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя - РИА Новости, 28.01.2025

ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя

Саратовское региональное отделение "Единой России" собрало для госпиталя в Луганской Народной Республике гуманитарный груз, в составе которого спальные мешки... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:35:00+03:00

2025-01-28T20:35:00+03:00

2025-01-28T20:39:00+03:00

надежные люди

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единая россия

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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Саратовское региональное отделение "Единой России" собрало для госпиталя в Луганской Народной Республике гуманитарный груз, в составе которого спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, сообщается на сайте реготделения партии. "Саратовское региональное отделение "Единой России" передало для отправки в один из луганских госпиталей необходимые медикам и бойцам вещи. Это спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, носки, средства гигиены, предметы одежды и так далее. Собрать гуманитарный груз помогали местные и первичные отделения партии, муниципальные депутаты. А также штаб общественной поддержки "Единой России", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимые вещи были собраны в короткий срок и вместе с другими грузами будут отправлены гуманитарным конвоем к месту назначения.

https://ria.ru/20250128/irkutsk-1995954474.html

саратов

луганская народная республика

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саратов, луганская народная республика, единая россия, сво