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ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя - РИА Новости, 28.01.2025
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Надежные люди
 
20:35 28.01.2025 (обновлено: 20:39 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/saratov-1995998186.html
ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя
ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя - РИА Новости, 28.01.2025
ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя
Саратовское региональное отделение "Единой России" собрало для госпиталя в Луганской Народной Республике гуманитарный груз, в составе которого спальные мешки... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:35:00+03:00
2025-01-28T20:39:00+03:00
надежные люди
саратов
луганская народная республика
единая россия
сво
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Саратовское региональное отделение "Единой России" собрало для госпиталя в Луганской Народной Республике гуманитарный груз, в составе которого спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, сообщается на сайте реготделения партии. "Саратовское региональное отделение "Единой России" передало для отправки в один из луганских госпиталей необходимые медикам и бойцам вещи. Это спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, носки, средства гигиены, предметы одежды и так далее. Собрать гуманитарный груз помогали местные и первичные отделения партии, муниципальные депутаты. А также штаб общественной поддержки "Единой России", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимые вещи были собраны в короткий срок и вместе с другими грузами будут отправлены гуманитарным конвоем к месту назначения.
https://ria.ru/20250128/irkutsk-1995954474.html
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саратов, луганская народная республика, единая россия, сво
Надежные люди, Саратов, Луганская Народная Республика, Единая Россия, СВО
ЕР в Саратове собрала спальные мешки и одеяла для луганского госпиталя

Саратовское отделение "Единой России" собрало гумпомощь для луганского госпиталя

© Единая Россия I Саратов/ВКонтактеСаратовское региональное отделение "Единой России" отправило гуманитарный груз в луганский госпиталь
Саратовское региональное отделение Единой России отправило гуманитарный груз в луганский госпиталь - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Единая Россия I Саратов/ВКонтакте
Саратовское региональное отделение "Единой России" отправило гуманитарный груз в луганский госпиталь
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Саратовское региональное отделение "Единой России" собрало для госпиталя в Луганской Народной Республике гуманитарный груз, в составе которого спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, сообщается на сайте реготделения партии.
"Саратовское региональное отделение "Единой России" передало для отправки в один из луганских госпиталей необходимые медикам и бойцам вещи. Это спальные мешки для транспортировки раненых, одеяла, постельное белье, носки, средства гигиены, предметы одежды и так далее. Собрать гуманитарный груз помогали местные и первичные отделения партии, муниципальные депутаты. А также штаб общественной поддержки "Единой России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что необходимые вещи были собраны в короткий срок и вместе с другими грузами будут отправлены гуманитарным конвоем к месту назначения.
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Надежные людиСаратовЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияСВО
 
 
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