https://ria.ru/20250128/rosprirodnadzor-1995947620.html

Росприроднадзор обнаружил склад химикатов в Дзержинске

Росприроднадзор обнаружил склад химикатов в Дзержинске - РИА Новости, 28.01.2025

Росприроднадзор обнаружил склад химикатов в Дзержинске

Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили заброшенный склад химических реактивов и нарушения экологических требований на территории... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:33:00+03:00

2025-01-28T16:33:00+03:00

2025-01-28T16:33:00+03:00

происшествия

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили заброшенный склад химических реактивов и нарушения экологических требований на территории бывшего завода "Оргстекло" в Дзержинске Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства. Внеплановая проверка компании "СпецРемСтрой", специализирующейся на аренде и управлении недвижимым имуществом и осуществляющей свою деятельность в том числе на территории Дзержинской промзоны, проводилась по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. "Инспекторами Росприроднадзора на территории, принадлежащей юридическому лицу, обнаружен склад химических реактивов. Двери одноэтажного здания открыты, остекление окон частично нарушено. Внутри на полках стеллажей и бетонированном полу находятся реактивы. Некоторые стеклянные банки разбиты… Кроме того, на территории ООО "СпецРемСтрой" зафиксированы многочисленные навалы отходов производства и потребления, при этом доступ на захламленные участки свободный, какое-либо ограждение или охрана отсутствуют", - говорится в сообщении. По итогам проверки юридическое и ответственное должностное лицо (генеральный директор) привлечены к административной ответственности. "Совокупный размер штрафных санкций составил более 700 тысяч рублей. ООО "СпецРемСтрой" выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений, их исполнение находится на контроле ведомства", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250123/rosprirodnadzor-1995209976.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)