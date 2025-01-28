https://ria.ru/20250128/pvo-1995823089.html
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:25:00+03:00
2025-01-28T07:25:00+03:00
2025-01-28T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250124/pvo-1995251086.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над тремя регионами