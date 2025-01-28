https://ria.ru/20250128/pvo-1995823089.html

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов

Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:25:00+03:00

2025-01-28T07:25:00+03:00

2025-01-28T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/pvo-1995251086.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, брянская область