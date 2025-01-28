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Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/pvo-1995823089.html
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:25:00+03:00
2025-01-28T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250124/pvo-1995251086.html
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безопасность, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над тремя регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник
24 января, 07:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская область
 
 
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