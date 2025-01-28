https://ria.ru/20250128/putin-1996010323.html
Путин попросил доложить о подготовке специалистов в сфере БПЛА
Путин попросил доложить о подготовке специалистов в сфере БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
Путин попросил доложить о подготовке специалистов в сфере БПЛА
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации попросил доложить о том, как с нового учебного года будет организована... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:21:00+03:00
2025-01-28T22:21:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации попросил доложить о том, как с нового учебного года будет организована подготовка специалистов в данной сфере в колледжах и в вузах. "Прошу сегодня рассказать, как уже с нового учебного года будет организована подготовка специалистов в сфере беспилотной авиации и в колледжах, и в вузах", - сказал Путин. Президент РФ также похвалил научный центр беспилотных авиационных систем "Самара". "То, что я здесь увидел, конечно, заслуживает всяческого одобрения. Могу только поблагодарить за хороший пример работы в этой сфере", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, технологии, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Технологии, Образование - Общество
Путин попросил доложить о подготовке специалистов в сфере БПЛА
Путин попросил доложить о подготовке кадров в сфере БПЛА в колледжах и вузах