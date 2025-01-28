https://ria.ru/20250128/putin-1996007752.html

Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации

Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации

России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:00:00+03:00

2025-01-28T22:00:00+03:00

2025-01-28T22:00:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы разрабатывать, тестировать, применять различные темы типа беспилотников, использовать передовые инструменты управления полетами и навигацией в воздушном пространстве, как уже отмечал, нужна качественно новая нормативно-правовая база", - сказал президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Путин отметил, что к ее формированию необходимо двигаться последовательно, используя экспериментальные правовые режимы.

https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии