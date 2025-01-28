Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996007752.html
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:00:00+03:00
2025-01-28T22:00:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы разрабатывать, тестировать, применять различные темы типа беспилотников, использовать передовые инструменты управления полетами и навигацией в воздушном пространстве, как уже отмечал, нужна качественно новая нормативно-правовая база", - сказал президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Путин отметил, что к ее формированию необходимо двигаться последовательно, используя экспериментальные правовые режимы.
https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации

Путин заявил, что РФ нужна качественно новая правовая база для полетов БПЛА

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы разрабатывать, тестировать, применять различные темы типа беспилотников, использовать передовые инструменты управления полетами и навигацией в воздушном пространстве, как уже отмечал, нужна качественно новая нормативно-правовая база", - сказал президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
Путин отметил, что к ее формированию необходимо двигаться последовательно, используя экспериментальные правовые режимы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
Вчера, 21:54
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала