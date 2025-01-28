https://ria.ru/20250128/putin-1996007752.html
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:00:00+03:00
2025-01-28T22:00:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. России нужна качественно новая нормативно-правовая база для развития сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы разрабатывать, тестировать, применять различные темы типа беспилотников, использовать передовые инструменты управления полетами и навигацией в воздушном пространстве, как уже отмечал, нужна качественно новая нормативно-правовая база", - сказал президент на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Путин отметил, что к ее формированию необходимо двигаться последовательно, используя экспериментальные правовые режимы.
https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
Путин заявил, что РФ нужна качественно новая правовая база для полетов БПЛА