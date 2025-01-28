Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития самарских дорог
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками "АвтоВАЗа" рассказал о планах развития Самарской области, в том числе в вопросе ремонта местных дорог и создания новых спортивных и социальных объектов.
"Мы сейчас ехали, только что с губернатором об этом говорили: в агломерации Самара-Тольятти 90% дорог находится уже в нормативном состоянии, а региональные дороги – 50% в нормативном состоянии. Но совершенно правильно губернатор тоже обратил на это внимание, местные дороги, конечно, требуют особого внимания. Он говорит: у нас автомобильная столица, а дороги, особенно региональные, не отвечают норме, во всяком случае, местные дороги. Планы определенные есть", - сказал Путин, говоря о развитии дорожной сети региона.
Что касается социальной инфраструктуры, президент упомянул, что в области уже строят две новые школы. Как сообщил президенту губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, еще три школы построят в ближайшее время.
"Несколько десятков спортивных объектов будет построено и в Самаре, и в Тольятти, и для такого массового спорта, для сдачи норм ГТО и так далее. Что касается здравоохранения,.. начнется, надеюсь, в этом году строительство, и в 2027 году будет сдана многопрофильная детская больница. И школы, и объекты здравоохранения, и спорта - все будет развиваться", - заверил Путин.
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