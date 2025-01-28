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Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области - РИА Новости, 28.01.2025
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19:32 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995991243.html
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками "АвтоВАЗа" рассказал о планах развития Самарской области, в том числе в вопросе ремонта местных дорог и РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:32:00+03:00
2025-01-28T19:32:00+03:00
россия
самарская область
тольятти
общество
владимир путин
вячеслав федорищев
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками "АвтоВАЗа" рассказал о планах развития Самарской области, в том числе в вопросе ремонта местных дорог и создания новых спортивных и социальных объектов. Глава государства во вторник приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти. Президент во время посещения завода пообщался с сотрудниками предприятия. "Мы сейчас ехали, только что с губернатором об этом говорили: в агломерации Самара-Тольятти 90% дорог находится уже в нормативном состоянии, а региональные дороги – 50% в нормативном состоянии. Но совершенно правильно губернатор тоже обратил на это внимание, местные дороги, конечно, требуют особого внимания. Он говорит: у нас автомобильная столица, а дороги, особенно региональные, не отвечают норме, во всяком случае, местные дороги. Планы определенные есть", - сказал Путин, говоря о развитии дорожной сети региона. Что касается социальной инфраструктуры, президент упомянул, что в области уже строят две новые школы. Как сообщил президенту губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, еще три школы построят в ближайшее время. "Несколько десятков спортивных объектов будет построено и в Самаре, и в Тольятти, и для такого массового спорта, для сдачи норм ГТО и так далее. Что касается здравоохранения,.. начнется, надеюсь, в этом году строительство, и в 2027 году будет сдана многопрофильная детская больница. И школы, и объекты здравоохранения, и спорта - все будет развиваться", - заверил Путин.
https://ria.ru/20250128/putin-1995990917.html
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россия, самарская область, тольятти, общество, владимир путин, вячеслав федорищев, автоваз
Россия, Самарская область, Тольятти, Общество, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, АвтоВАЗ
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области

Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития самарских дорог

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками "АвтоВАЗа" рассказал о планах развития Самарской области, в том числе в вопросе ремонта местных дорог и создания новых спортивных и социальных объектов.
Глава государства во вторник приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти. Президент во время посещения завода пообщался с сотрудниками предприятия.
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"Мы сейчас ехали, только что с губернатором об этом говорили: в агломерации Самара-Тольятти 90% дорог находится уже в нормативном состоянии, а региональные дороги – 50% в нормативном состоянии. Но совершенно правильно губернатор тоже обратил на это внимание, местные дороги, конечно, требуют особого внимания. Он говорит: у нас автомобильная столица, а дороги, особенно региональные, не отвечают норме, во всяком случае, местные дороги. Планы определенные есть", - сказал Путин, говоря о развитии дорожной сети региона.
Что касается социальной инфраструктуры, президент упомянул, что в области уже строят две новые школы. Как сообщил президенту губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, еще три школы построят в ближайшее время.
"Несколько десятков спортивных объектов будет построено и в Самаре, и в Тольятти, и для такого массового спорта, для сдачи норм ГТО и так далее. Что касается здравоохранения,.. начнется, надеюсь, в этом году строительство, и в 2027 году будет сдана многопрофильная детская больница. И школы, и объекты здравоохранения, и спорта - все будет развиваться", - заверил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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РоссияСамарская областьТольяттиОбществоВладимир ПутинВячеслав ФедорищевАвтоВАЗ
 
 
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