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Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 28.01.2025
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09:49 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/pridnestrove-1995834155.html
Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья
Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 28.01.2025
Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья
Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:49:00+03:00
2025-01-28T09:49:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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игорь гросу
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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных. "Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной, так как она не продемонстрировала своей эффективности в сближении двух берегов", - заявил Гросу в эфире радио Moldova, добавив, что контролировать миссию стоит при помощи ЕС или ООН. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20250127/pmr-1995736454.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, игорь гросу, майя санду, оон, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Игорь Гросу, Майя Санду, ООН, Евросоюз
Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья

Гросу: миссия в Приднестровье должна быть гражданской

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Игорь Гросу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных.
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"Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной, так как она не продемонстрировала своей эффективности в сближении двух берегов", - заявил Гросу в эфире радио Moldova, добавив, что контролировать миссию стоит при помощи ЕС или ООН.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.
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В миреМолдавияКишиневДнестрИгорь ГросуМайя СандуООНЕвросоюз
 
 
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