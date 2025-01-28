https://ria.ru/20250128/pridnestrove-1995834155.html

Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья

Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 28.01.2025

Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья

Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:49:00+03:00

2025-01-28T09:49:00+03:00

2025-01-28T09:49:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

днестр

игорь гросу

майя санду

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942724820_655:516:2979:1823_1920x0_80_0_0_36a3108e33f67785fc5b22e5f5e18bab.jpg

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных. "Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной, так как она не продемонстрировала своей эффективности в сближении двух берегов", - заявил Гросу в эфире радио Moldova, добавив, что контролировать миссию стоит при помощи ЕС или ООН. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20250127/pmr-1995736454.html

https://ria.ru/20250125/pridnestrove-1995450283.html

молдавия

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, днестр, игорь гросу, майя санду, оон, евросоюз