https://ria.ru/20250128/prezident-1996001963.html

Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин

Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин

Президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий, такое право есть только у парламента, заявил российский лидер... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:06:00+03:00

2025-01-28T21:06:00+03:00

2025-01-28T21:40:00+03:00

украина

владимир путин

павел зарубин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий, такое право есть только у парламента, заявил российский лидер Владимир Путин."В соответствии с конституцией Украины президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только Рада, то есть парламент страны", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

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украина, владимир путин, павел зарубин