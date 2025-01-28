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Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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21:06 28.01.2025 (обновлено: 21:40 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/prezident-1996001963.html
Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин
Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин
Президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий, такое право есть только у парламента, заявил российский лидер... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:06:00+03:00
2025-01-28T21:40:00+03:00
украина
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий, такое право есть только у парламента, заявил российский лидер Владимир Путин."В соответствии с конституцией Украины президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только Рада, то есть парламент страны", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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украина, владимир путин, павел зарубин
Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Президент Украины не имеет права продлевать себе полномочия, заявил Путин

Путин: только парламент имеет право продлять полномочия президента Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий, такое право есть только у парламента, заявил российский лидер Владимир Путин.
«
"В соответствии с конституцией Украины президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только Рада, то есть парламент страны", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 20:52
 
УкраинаВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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