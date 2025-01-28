https://ria.ru/20250128/prazdnik-1995754169.html

28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 28 января в России и в мире по календарю

28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:00:00+03:00

2025-01-28T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. 28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире проходит День конструктора ЛЕГО и Всемирный день безработных. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России28 января 2025 года в России отмечается День Высших специальных офицерских классов ВМФ РФ, проходят мероприятия в честь Международного дня защиты персональных данных, Всемирный День безработных, а в народе считают, что это День колдунов.Профессиональный праздник28 января свой профессиональный праздник отмечают Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ. Военное учебное заведение в системе переподготовки офицерских кадров ВМФ – Высшие специальные офицерские ордена Ленина классы Военно-Морского Флота осуществляют профессиональную переподготовку и повышение квалификации для назначения на должности командиров, а также проводят исследования в области боевой подготовки сил флота, тактики и применения технических средств и оружия.Церковный праздник28 января Русская православная церковь чтит память:Народный праздникПавлов день по народному календарю отмечается 28 января. Наши предки называли его Днем колдунов и верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания ученикам, а те пробовали свои магические способности. Поэтому люди особенно остерегались в этот день порчи и сглаза. Старались очистить жилище, чтобы защититься от негатива и прогнать тоску и печаль, а также надевать чистую одежду. Сегодня нельзя вступать в ссоры и конфликты, не стоит обсуждать планы на будущее.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах он называется "Днем конфиденциальности" (Data Privacy Day). Дата выбрана в честь подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Сам праздник был учрежден комитетом министров Совета Европы в 2006 году с целью напомнить пользователям сети о соблюдении правил и обезопасить их жизнь как виртуальную, так и реальную. В этот день организуют информационные кампании, а также образовательные проекты и конференции по защите персональных данных.Всемирный день безработных создан для привлечения внимания к проблемам безработицы, социальной защиты и трудовой занятости. Привлечь внимание властей и общества к необходимости создания рабочих мест, а также оказания помощи людям, потерявшим работу.Международный день ЛЕГО(International LEGO Day) объединяет детей и взрослых, которые увлечены сборкой этих ярких конструкторов. Дата празднования связана с днем, когда компания в 1958 году запатентовала современный кирпичик LEGO. Сегодня представлены разнообразные серии конструкторов для разного возраста, различной тематики и уровня сложности. Сборка их элементов позволяет развивать мелкую моторику, усидчивость, внимательность, воображение, терпение, фантазию.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 28 января в разные годы:Кто из известных людей родился 28 январяВ этот день родились:ИмениныИменины 28 января отмечают: Алена, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.

https://ria.ru/20250122/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250128/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20250127/kalendar-1984676783.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество