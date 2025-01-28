https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html

Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи

Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2025

Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи

Свыше 6 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Орловской области военнослужащим с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:28:00+03:00

2025-01-28T10:28:00+03:00

2025-01-28T10:28:00+03:00

надежные люди

орловская область

андрей клычков

спецоперация

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995840042_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e06f1d4b52e257e9bbfdabafa0655c39.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Свыше 6 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Орловской области военнослужащим с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "За три года СВО Орловщина отправила на фронт более 6 тысяч тонн гуманитарных грузов. Мы стали единым орловским тылом, каждый из нас внес свой посильный вклад в эту работу. Вчера… мы отправили 9 тонн необходимых вещей на передовую – и это только начало Года защитника Отечества. Благодарю все органы власти, муниципалитеты и учреждения, которые приняли участие в этом большом сборе", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Как сообщил Клычков, Орловская область в день открытия Года защитника Отечества направила участникам спецоперации большой гуманитарный груз: более девяти тонн необходимых на фронте вещей, в составе посылки – мотоциклы, квадрокоптеры, рации, экипировка, медикаменты и продукты, в сборе участвовали все органы власти и муниципалитеты региона. "Самое важное, что для них может сделать каждый из нас – принять участие в общем сборе гуманитарных грузов на передовую. Год только начинается, и нам предстоит ежедневно выполнять эту работу, ведь Победа всегда куется в тылу", – отметил Клычков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, андрей клычков, спецоперация, гуманитарная помощь