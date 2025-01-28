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Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2025
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Надежные люди
 
10:28 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html
Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи
Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2025
Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи
Свыше 6 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Орловской области военнослужащим с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:28:00+03:00
2025-01-28T10:28:00+03:00
надежные люди
орловская область
андрей клычков
спецоперация
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Свыше 6 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Орловской области военнослужащим с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "За три года СВО Орловщина отправила на фронт более 6 тысяч тонн гуманитарных грузов. Мы стали единым орловским тылом, каждый из нас внес свой посильный вклад в эту работу. Вчера… мы отправили 9 тонн необходимых вещей на передовую – и это только начало Года защитника Отечества. Благодарю все органы власти, муниципалитеты и учреждения, которые приняли участие в этом большом сборе", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Как сообщил Клычков, Орловская область в день открытия Года защитника Отечества направила участникам спецоперации большой гуманитарный груз: более девяти тонн необходимых на фронте вещей, в составе посылки – мотоциклы, квадрокоптеры, рации, экипировка, медикаменты и продукты, в сборе участвовали все органы власти и муниципалитеты региона. "Самое важное, что для них может сделать каждый из нас – принять участие в общем сборе гуманитарных грузов на передовую. Год только начинается, и нам предстоит ежедневно выполнять эту работу, ведь Победа всегда куется в тылу", – отметил Клычков в своем Telegram-канале.
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орловская область, андрей клычков, спецоперация, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Спецоперация, Гуманитарная помощь
Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи

Губернатор Клычков: Орловщина отправила на фронт более 6 тысяч тонн гумпомощи

© Губернатор Клычков/Telegram Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области
 Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Губернатор Клычков/Telegram
Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Свыше 6 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Орловской области военнослужащим с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За три года СВО Орловщина отправила на фронт более 6 тысяч тонн гуманитарных грузов. Мы стали единым орловским тылом, каждый из нас внес свой посильный вклад в эту работу. Вчера… мы отправили 9 тонн необходимых вещей на передовую – и это только начало Года защитника Отечества. Благодарю все органы власти, муниципалитеты и учреждения, которые приняли участие в этом большом сборе", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Губернатор Клычков/Telegram Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области
 Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Губернатор Клычков/Telegram
Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области
Как сообщил Клычков, Орловская область в день открытия Года защитника Отечества направила участникам спецоперации большой гуманитарный груз: более девяти тонн необходимых на фронте вещей, в составе посылки – мотоциклы, квадрокоптеры, рации, экипировка, медикаменты и продукты, в сборе участвовали все органы власти и муниципалитеты региона.
"Самое важное, что для них может сделать каждый из нас – принять участие в общем сборе гуманитарных грузов на передовую. Год только начинается, и нам предстоит ежедневно выполнять эту работу, ведь Победа всегда куется в тылу", – отметил Клычков в своем Telegram-канале.
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Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковСпецоперацияГуманитарная помощь
 
 
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