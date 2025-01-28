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В Летнем саду в Петербурге начали распускаться подснежники
В Летнем саду в Петербурге начали распускаться подснежники - РИА Новости, 28.01.2025
В Летнем саду в Петербурге начали распускаться подснежники
Подснежники начали распускаться в Летнем саду в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный Русский музей в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:59:00+03:00
2025-01-28T14:59:00+03:00
2025-01-28T15:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Подснежники начали распускаться в Летнем саду в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный Русский музей в Telegram-канале. "В Летнем саду Русского музея распустились подснежники. Неожиданная весенняя весточка в Летнем саду... Приглашаем вас в Летний сад Русского музея, чтобы успеть полюбоваться этим чудом природы", - говорится в публикации. Летний сад - памятник садово-паркового искусства первой трети XVIII века, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Фонтаны Летнего сада были первыми в России. С 2004 года Летний сад является одним из филиалов Русского музея.
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Хорошие новости, Россия, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
В Летнем саду в Петербурге начали распускаться подснежники
В Летнем саду Русского музея в Петербурге начали распускаться подснежники