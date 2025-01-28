https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html

Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки

Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки - РИА Новости, 28.01.2025

Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки

Более 300 семей участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались в 2024 году мерами жилищной поддержки, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:53:00+03:00

2025-01-28T14:53:00+03:00

2025-01-28T14:53:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

жилье

россия

салехард

губкинский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Более 300 семей участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались в 2024 году мерами жилищной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С прошлого года в округе начали действовать две специальные региональные меры жилищной поддержки для защитников. Участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий также в первоочередном порядке получают поддержку в качестве участников иных окружных программ, направленных на улучшение жилищных условий… Различными мерами жилищной поддержки в 2024 году воспользовалось 300 семей ямальских героев", - говорится в сообщении. Уточняется, что региональной выплатой в 500 тысяч рублей для участников СВО и членов их семей воспользовались 220 человек. Еще два ямальца, которые признаны ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или награждены одним из орденов РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, и 20 семей героев из Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского и Пуровского районов получили земельный участок для ИЖС, а шесть таких семей взамен участка получили выплату в 1 миллион рублей. Текущий 2025 год объявлен главой Ямала Дмитрием Артюхвым Годом Героев. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и их близким. В настоящее время в регионе действует порядка 60 мер поддержки, предоставляемых защитникам и их семьям.

https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html

https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html

россия

салехард

губкинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, россия, салехард, губкинский