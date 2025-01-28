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Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки - РИА Новости, 28.01.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:53 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html
Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки
Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки - РИА Новости, 28.01.2025
Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки
Более 300 семей участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались в 2024 году мерами жилищной поддержки, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:53:00+03:00
2025-01-28T14:53:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
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салехард
губкинский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Более 300 семей участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались в 2024 году мерами жилищной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С прошлого года в округе начали действовать две специальные региональные меры жилищной поддержки для защитников. Участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий также в первоочередном порядке получают поддержку в качестве участников иных окружных программ, направленных на улучшение жилищных условий… Различными мерами жилищной поддержки в 2024 году воспользовалось 300 семей ямальских героев", - говорится в сообщении. Уточняется, что региональной выплатой в 500 тысяч рублей для участников СВО и членов их семей воспользовались 220 человек. Еще два ямальца, которые признаны ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или награждены одним из орденов РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, и 20 семей героев из Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского и Пуровского районов получили земельный участок для ИЖС, а шесть таких семей взамен участка получили выплату в 1 миллион рублей. Текущий 2025 год объявлен главой Ямала Дмитрием Артюхвым Годом Героев. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и их близким. В настоящее время в регионе действует порядка 60 мер поддержки, предоставляемых защитникам и их семьям.
https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html
https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html
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жилье, россия, салехард, губкинский
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Россия, Салехард, Губкинский
Более 300 семей ямальских героев воспользовались мерами жилищной поддержки

Более 300 семей участников СВО из ЯНАО воспользовались мерами жилищной поддержки

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Более 300 семей участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались в 2024 году мерами жилищной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С прошлого года в округе начали действовать две специальные региональные меры жилищной поддержки для защитников. Участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий также в первоочередном порядке получают поддержку в качестве участников иных окружных программ, направленных на улучшение жилищных условий… Различными мерами жилищной поддержки в 2024 году воспользовалось 300 семей ямальских героев", - говорится в сообщении.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Глава Ямала дал старт Году героев в регионе
23 января, 20:44
Уточняется, что региональной выплатой в 500 тысяч рублей для участников СВО и членов их семей воспользовались 220 человек. Еще два ямальца, которые признаны ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или награждены одним из орденов РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, и 20 семей героев из Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского и Пуровского районов получили земельный участок для ИЖС, а шесть таких семей взамен участка получили выплату в 1 миллион рублей.
Текущий 2025 год объявлен главой Ямала Дмитрием Артюхвым Годом Героев. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и их близким. В настоящее время в регионе действует порядка 60 мер поддержки, предоставляемых защитникам и их семьям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО
23 января, 08:56
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖильеРоссияСалехардГубкинский
 
 
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