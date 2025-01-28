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В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих - РИА Новости, 28.01.2025
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23:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/peterburg-1996016039.html
В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих
В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих - РИА Новости, 28.01.2025
В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих
Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:47:00+03:00
2025-01-28T23:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
тверская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в воскресенье вечером у дома 6 по Лабораторной улице. Четверо молодых людей нападали на прохожих, и избивали их, соответствующее видео появилось в интернете. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана. "По оперативной информации, несовершеннолетний подозреваемый, скрываясь от полиции, уехал в столичный регион, а затем в Тверскую область. Там его сегодня вечером оперативники петербургского Центра "Э" при содействии коллег из Тверской области задержали и доставили в Петербург", - говорится в сообщении. Четвёртый предполагаемый участник нападения также был задержан во вторник во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице. "Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, как и их ранее задержанные соучастники", - заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250127/zatseper-1995745170.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, тверская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Тверская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Петербурга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел в воскресенье вечером у дома 6 по Лабораторной улице. Четверо молодых людей нападали на прохожих, и избивали их, соответствующее видео появилось в интернете.
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Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана.
«
"По оперативной информации, несовершеннолетний подозреваемый, скрываясь от полиции, уехал в столичный регион, а затем в Тверскую область. Там его сегодня вечером оперативники петербургского Центра "Э" при содействии коллег из Тверской области задержали и доставили в Петербург", - говорится в сообщении.
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Четвёртый предполагаемый участник нападения также был задержан во вторник во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице.
"Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, как и их ранее задержанные соучастники", - заключают в ГУМВД.
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