https://ria.ru/20250128/peterburg-1996016039.html

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих - РИА Новости, 28.01.2025

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:47:00+03:00

2025-01-28T23:47:00+03:00

2025-01-28T23:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

калининский район

тверская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в воскресенье вечером у дома 6 по Лабораторной улице. Четверо молодых людей нападали на прохожих, и избивали их, соответствующее видео появилось в интернете. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана. "По оперативной информации, несовершеннолетний подозреваемый, скрываясь от полиции, уехал в столичный регион, а затем в Тверскую область. Там его сегодня вечером оперативники петербургского Центра "Э" при содействии коллег из Тверской области задержали и доставили в Петербург", - говорится в сообщении. Четвёртый предполагаемый участник нападения также был задержан во вторник во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице. "Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, как и их ранее задержанные соучастники", - заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250127/zatseper-1995745170.html

https://ria.ru/20241228/peterburg-1991854961.html

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санкт-петербург

калининский район

тверская область

россия

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, тверская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия