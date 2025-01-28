На границе США и Мексики произошла перестрелка
На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников
© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, в пограничников в Техасе стрелял, предположительно, участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку.
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Патруль открыл ответный огонь, мигрантам не удалось пробраться в страну, в результате стрельбы никто не пострадал, говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.