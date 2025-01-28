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На границе США и Мексики произошла перестрелка - РИА Новости, 28.01.2025
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01:18 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/perestrelka-1995809327.html
На границе США и Мексики произошла перестрелка
На границе США и Мексики произошла перестрелка - РИА Новости, 28.01.2025
На границе США и Мексики произошла перестрелка
Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T01:18:00+03:00
2025-01-28T01:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает телеканал, в пограничников в Техасе стрелял, предположительно, участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку. Патруль открыл ответный огонь, мигрантам не удалось пробраться в страну, в результате стрельбы никто не пострадал, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html
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в мире, сша, мексика, техас, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Техас, Дональд Трамп
На границе США и Мексики произошла перестрелка

На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, в пограничников в Техасе стрелял, предположительно, участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп ввел режим ЧС на южной границе США
21 января, 04:01
Патруль открыл ответный огонь, мигрантам не удалось пробраться в страну, в результате стрельбы никто не пострадал, говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой, пишет WP
25 января, 19:12
 
В миреСШАМексикаТехасДональд Трамп
 
 
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