https://ria.ru/20250128/perestrelka-1995809327.html

На границе США и Мексики произошла перестрелка

На границе США и Мексики произошла перестрелка - РИА Новости, 28.01.2025

На границе США и Мексики произошла перестрелка

Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T01:18:00+03:00

2025-01-28T01:18:00+03:00

2025-01-28T01:18:00+03:00

в мире

сша

мексика

техас

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923899420_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_181db274381fa2b7e9f1124ec6d1771d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Перестрелка произошла на границы США и Мексики, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает телеканал, в пограничников в Техасе стрелял, предположительно, участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку. Патруль открыл ответный огонь, мигрантам не удалось пробраться в страну, в результате стрельбы никто не пострадал, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп обещал прекратить поток нелегалов в страну, который стал рекордным при прошлой администрации. На помощь пограничной службе поручено выдвинуться военнослужащим.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html

https://ria.ru/20250125/ssha-1995485674.html

сша

мексика

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, техас, дональд трамп