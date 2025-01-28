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Патрушев прокомментировал попытку ВСУ атаковать "Турецкий поток"
Патрушев прокомментировал попытку ВСУ атаковать "Турецкий поток" - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев прокомментировал попытку ВСУ атаковать "Турецкий поток"
Тесная спайка Запада с Киевом - это комплекс угроз безопасности для России и других стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:08:00+03:00
2025-01-28T17:08:00+03:00
2025-01-28T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тесная спайка Запада с Киевом - это комплекс угроз безопасности для России и других стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя атаку ВСУ на газопровод "Турецкий поток". "Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Тесная спайка Запада с Киевом явно представляет собой целый комплекс угроз безопасности не только нашего государства, но и для других стран, заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией", - подчеркнул Патрушев. Как сообщало Минобороны РФ, 11 января киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае. Все БПЛА были сбиты, станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено, отмечало российское военное ведомство.
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в мире, россия, киев, вашингтон (штат), николай патрушев, вооруженные силы украины, турецкий поток, северный поток
В мире, Россия, Киев, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Северный поток
Патрушев прокомментировал попытку ВСУ атаковать "Турецкий поток"
Патрушев назвал спайку Запада с Киевом комплексом угроз безопасности для России