https://ria.ru/20250128/patrushev-1995959477.html

Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах

Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:07:00+03:00

2025-01-28T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах. "В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html

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