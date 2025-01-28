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Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах - РИА Новости, 28.01.2025
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17:07 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995959477.html
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:07:00+03:00
2025-01-28T17:07:00+03:00
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах. "В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, николай патрушев, оон, нато, в мире
Россия, Николай Патрушев, ООН, НАТО, В мире
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах

Патрушев назвал планы НАТО досматривать суда грубейшим нарушением конвенции ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Николай Патрушев
 Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах.
«
"В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев
Вчера, 17:04
 
РоссияНиколай ПатрушевООННАТОВ мире
 
 
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