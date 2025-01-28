https://ria.ru/20250128/patrushev-1995959477.html
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:07:00+03:00
2025-01-28T17:07:00+03:00
2025-01-28T17:07:00+03:00
россия
николай патрушев
оон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:139:2500:1545_1920x0_80_0_0_552835863fff49bebe0fa6756471a34b.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах. "В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ff839a9b3ca009a51df865a40a9ddd0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, оон, нато, в мире
Россия, Николай Патрушев, ООН, НАТО, В мире
Патрушев раскритиковал планы НАТО досматривать суда в международных водах
Патрушев назвал планы НАТО досматривать суда грубейшим нарушением конвенции ООН