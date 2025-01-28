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Овчинский: в День студента "Макет Москвы" посетили более 1,5 тысяч человек
Овчинский: в День студента "Макет Москвы" посетили более 1,5 тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2025
Овчинский: в День студента "Макет Москвы" посетили более 1,5 тысяч человек
В День студента 25 января 1,6 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:00:00+03:00
2025-01-28T09:00:00+03:00
2025-01-28T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В День студента 25 января 1,6 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Экскурсоводы в интерактивном формате познакомили посетителей выставки с высшими учебными заведениями столицы, отображенными на уменьшенной в 400 раз копии столицы, и рассказали об интересных локациях Москвы для проведения досуга. Для всех желающих также провели четыре обзорные экскурсии по архитектурному макету столицы и продемонстрировали 18 красочных тематических светотехнических шоу", - приводит слова Овчинского его пресс-служба.В тот день на выставке побывали жители 13 российских городов, включая Санкт-Петербург, Каменск-Уральск и Ярославль. Кроме них, на мероприятии были туристы из Китая и ОАЭ.Более 120 человек приняли участие в интерактивной викторине, за победу в которой можно было получить приз. Около 40 человек оставили отзывы о выставке в электронной книге."Макет Москвы" представляет собой модель центральной части столицы площадью 429 "квадратов". Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.
https://ria.ru/20250127/ovchinskiy-1995480395.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в День студента "Макет Москвы" посетили более 1,5 тысяч человек
Овчинский: 1,6 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" в День студента