https://ria.ru/20250128/orekhov-1996043956.html
Бойцы "Днепра" рассказали, как контролируют передвижения ВСУ под Ореховом
Бойцы "Днепра" рассказали, как контролируют передвижения ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 29.01.2025
Бойцы "Днепра" рассказали, как контролируют передвижения ВСУ под Ореховом
Подразделение БПЛА 1430-го гвардейского полка группировки "Днепр" увеличило число беспилотников в зоне своей ответственности в районе города Орехов и полностью... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-28T20:40:00+03:00
2025-01-28T20:40:00+03:00
2025-01-29T09:06:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 янв - РИА Новости. Подразделение БПЛА 1430-го гвардейского полка группировки "Днепр" увеличило число беспилотников в зоне своей ответственности в районе города Орехов и полностью контролирует передвижения украинских боевиков во 2-й и 3-й линиях тыловых позиций, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Волчок" . Он пояснил, что данная информация касается только того участка линии боевого соприкосновения, на котором выполняет боевые задачи его подразделение. "Благодаря усилию наших техников мы имеем возможность летать в тыловые участки противника и вести объективный контроль. Благодаря этому мы можем наносить удары уже в тыловые зоны противника", - рассказал "Волчок". Также он отметил, что их подразделение увеличило число как разведывательных, так и ударных БПЛА, что значительно снизило число FPV-расчётов противника и затруднило передвижение даже в тыловых зонах. "Они (ВСУ - ред.) снизили интенсивность использования как разведывательных дронов, так и ударных дронов и используют мобильные группы. Противник не обладает возможностями иметь группы БПЛА на позициях... мы нарастили количество и расчёты разведывательных дронов, у нас постоянно ведётся контроль на территории противника, что позволяет своевременно нанести удар", - сказал "Волчок".
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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Боевая работа подразделений БПЛА 1430-го гвардейского полка группировки "Днепр"
Подразделения БПЛА 1430-го гвардейского полка группировки "Днепр" полностью контролируют тыловые передвижения ВСУ в районе города Орехов. Об этом РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА с позывным "Волчок" .
2025-01-28T20:40
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Днепра" рассказали, как контролируют передвижения ВСУ под Ореховом
В "Днепре" с помощью БПЛА полностью контролируют передвижения ВСУ под Ореховом