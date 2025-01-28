https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек

В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек - РИА Новости, 28.01.2025

В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек

В Орехово-Зуево задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:43:00+03:00

2025-01-28T12:43:00+03:00

2025-01-28T17:00:00+03:00

происшествия

россия

орехово-зуево

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Орехово-Зуево задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России. "В рамках расследования уголовного дела задержан 34-летний уроженец Брянской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части третьей статьи 131 Уголовного кодекса России ("Изнасилование"), пунктом "б" части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия сексуального характера"), части первой статьи 135 Уголовного кодекса России ("Развратные действия")", — говорится в релизе. По предварительным данным, в январе подозреваемый надругался над малолетней девочкой в заброшенном здании в Орехово-Зуево. В то же время в другом месте он изнасиловал еще одну девочку. С задержанным работает следователь, устанавливаются все обстоятельства преступлений, добавили в СК России.

https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

россия

орехово-зуево

брянская область

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происшествия, россия, орехово-зуево, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)