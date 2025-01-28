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В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/opasnost-1995997710.html
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях вечером во вторник, сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУМЧС России... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:30:00+03:00
2025-01-28T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
безопасность
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях вечером во вторник, сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУМЧС России по Белгородской области. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена в 20.10 мск. "На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", — сообщили в Telegram-канале регионального главка. Спустя четыре минуты, в 20.14 мск. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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россия, белгородская область, воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях вечером во вторник, сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУМЧС России по Белгородской области.
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена в 20.10 мск.
"На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", — сообщили в Telegram-канале регионального главка.
Спустя четыре минуты, в 20.14 мск. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВоронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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