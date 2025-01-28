https://ria.ru/20250128/opasnost-1995997710.html

В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025

В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях вечером во вторник, сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУМЧС России... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:30:00+03:00

2025-01-28T20:30:00+03:00

2025-01-28T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях вечером во вторник, сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУМЧС России по Белгородской области. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена в 20.10 мск. "На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", — сообщили в Telegram-канале регионального главка. Спустя четыре минуты, в 20.14 мск. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), безопасность, вооруженные силы украины