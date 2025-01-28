https://ria.ru/20250128/odessa-1995823243.html

В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.01.2025

В Одессе прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела во вторник в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Телеграф" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:28:00+03:00

2025-01-28T07:28:00+03:00

2025-01-28T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Телеграф" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. "В Одессе прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в городе, вероятно, работают системы противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, одесская область, вооруженные силы украины