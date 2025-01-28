Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/obstrely-1995823791.html
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник - РИА Новости, 28.01.2025
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник
При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:35:00+03:00
2025-01-28T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 108 мирных жителей: ранены 95 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 13 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Наибольшее число пострадавших пришлось на Горловку (ДНР) и Херсонскую область. Для обстрелов российских регионов применялись артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и дальнобойные беспилотники. Повреждены жилые дома, больницы, учебные заведения, объекты энергетической инфраструктуры, отметил посол. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1879 боеприпасов. Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства. По данным посла, Белгородская область остается одним из наиболее обстреливаемых ВСУ регионов.
https://ria.ru/20250128/pvo-1995823089.html
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
горловка
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник

Мирошник: при обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, 13 погибли

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса
Осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 108 мирных жителей: ранены 95 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 13 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов
07:25
Наибольшее число пострадавших пришлось на Горловку (ДНР) и Херсонскую область. Для обстрелов российских регионов применялись артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и дальнобойные беспилотники. Повреждены жилые дома, больницы, учебные заведения, объекты энергетической инфраструктуры, отметил посол.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1879 боеприпасов. Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства.
По данным посла, Белгородская область остается одним из наиболее обстреливаемых ВСУ регионов.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала