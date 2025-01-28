https://ria.ru/20250128/obstrely-1995823791.html

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник - РИА Новости, 28.01.2025

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник

При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:35:00+03:00

2025-01-28T07:35:00+03:00

2025-01-28T07:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

херсонская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 108 мирных жителей: ранены 95 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 13 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Наибольшее число пострадавших пришлось на Горловку (ДНР) и Херсонскую область. Для обстрелов российских регионов применялись артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и дальнобойные беспилотники. Повреждены жилые дома, больницы, учебные заведения, объекты энергетической инфраструктуры, отметил посол. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1879 боеприпасов. Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства. По данным посла, Белгородская область остается одним из наиболее обстреливаемых ВСУ регионов.

https://ria.ru/20250128/pvo-1995823089.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

горловка

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия