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Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма - РИА Новости, 28.01.2025
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22:59 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/neonatsizm-1996013294.html
Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма
Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма - РИА Новости, 28.01.2025
Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма
Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:59:00+03:00
2025-01-28T22:59:00+03:00
россия
франция
украина
алексей мешков
юнеско
великая отечественная война (1941-1945)
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ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Дипломат выступил с приветственным словом к участникам видеоконференции, посвященной 80-летию освобождения Красной Армией узников Аушвица, назвав его "поворотным событием не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества", "символом окончания одной из самых трагических страниц в мировой истории". "Но это не только памятная дата в календаре, но и повод удвоить усилия по противодействию опасным тенденциям современного мира. Неонацисты вновь поднимают головы в разных странах, в том числе на Украине, где искоренение этого зла является одной из задач специальной военной операции России. Необходимо делать все, чтобы не допустить попыток переписывания истории и замалчивания решающего вклада нашей страны в победу во второй мировой войне", - сказал дипломат. Он отметил, что "забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий", а "долг человечества – сохранить память о бессмертном подвиге Красной Армии, сломавшей хребет фашизму". "Мы никогда не забудем, что Советский Союз заплатил самую страшную, непомерно высокую цену за эту победу – 27 миллионов жизней своих граждан", - заключил Мешков. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц в польском Освенциме. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250128/23_fevralya-1848760861.html
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россия, франция, украина, алексей мешков, юнеско, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Франция, Украина, Алексей Мешков, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945)
Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма

Посол Мешков призвал удвоить усилия по противодействию подъему неонацизма

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол Алексей Мешков
Посол Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Дипломат выступил с приветственным словом к участникам видеоконференции, посвященной 80-летию освобождения Красной Армией узников Аушвица, назвав его "поворотным событием не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества", "символом окончания одной из самых трагических страниц в мировой истории".
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"Но это не только памятная дата в календаре, но и повод удвоить усилия по противодействию опасным тенденциям современного мира. Неонацисты вновь поднимают головы в разных странах, в том числе на Украине, где искоренение этого зла является одной из задач специальной военной операции России. Необходимо делать все, чтобы не допустить попыток переписывания истории и замалчивания решающего вклада нашей страны в победу во второй мировой войне", - сказал дипломат.
Он отметил, что "забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий", а "долг человечества – сохранить память о бессмертном подвиге Красной Армии, сломавшей хребет фашизму".
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"Мы никогда не забудем, что Советский Союз заплатил самую страшную, непомерно высокую цену за эту победу – 27 миллионов жизней своих граждан", - заключил Мешков.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц в польском Освенциме. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
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