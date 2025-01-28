Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма
Посол Мешков призвал удвоить усилия по противодействию подъему неонацизма
Посол Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Дипломат выступил с приветственным словом к участникам видеоконференции, посвященной 80-летию освобождения Красной Армией узников Аушвица, назвав его "поворотным событием не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества", "символом окончания одной из самых трагических страниц в мировой истории".
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"Но это не только памятная дата в календаре, но и повод удвоить усилия по противодействию опасным тенденциям современного мира. Неонацисты вновь поднимают головы в разных странах, в том числе на Украине, где искоренение этого зла является одной из задач специальной военной операции России. Необходимо делать все, чтобы не допустить попыток переписывания истории и замалчивания решающего вклада нашей страны в победу во второй мировой войне", - сказал дипломат.
Он отметил, что "забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий", а "долг человечества – сохранить память о бессмертном подвиге Красной Армии, сломавшей хребет фашизму".
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"Мы никогда не забудем, что Советский Союз заплатил самую страшную, непомерно высокую цену за эту победу – 27 миллионов жизней своих граждан", - заключил Мешков.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц в польском Освенциме. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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