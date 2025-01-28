https://ria.ru/20250128/neonatsizm-1996013294.html

Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма

Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма - РИА Новости, 28.01.2025

Мешков призвал не допустить попыток переписать историю из-за неонацизма

Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:59:00+03:00

2025-01-28T22:59:00+03:00

2025-01-28T22:59:00+03:00

россия

франция

украина

алексей мешков

юнеско

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134294/74/1342947408_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_4450e87659c97e4d8f3e690b83bd6efe.jpg

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Опасные тенденции современности, такие как подъем неонацизма, требуют удвоить усилия по противодействию им и не допустить попыток переписать историю, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Дипломат выступил с приветственным словом к участникам видеоконференции, посвященной 80-летию освобождения Красной Армией узников Аушвица, назвав его "поворотным событием не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества", "символом окончания одной из самых трагических страниц в мировой истории". "Но это не только памятная дата в календаре, но и повод удвоить усилия по противодействию опасным тенденциям современного мира. Неонацисты вновь поднимают головы в разных странах, в том числе на Украине, где искоренение этого зла является одной из задач специальной военной операции России. Необходимо делать все, чтобы не допустить попыток переписывания истории и замалчивания решающего вклада нашей страны в победу во второй мировой войне", - сказал дипломат. Он отметил, что "забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий", а "долг человечества – сохранить память о бессмертном подвиге Красной Армии, сломавшей хребет фашизму". "Мы никогда не забудем, что Советский Союз заплатил самую страшную, непомерно высокую цену за эту победу – 27 миллионов жизней своих граждан", - заключил Мешков. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц в польском Освенциме. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250128/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20241125/germaniya-1985627360.html

https://ria.ru/20250115/rossija-1993819255.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, украина, алексей мешков, юнеско, великая отечественная война (1941-1945)