https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html

Сергей Нарышкин: Западу не сорвать празднование в России 80-летия Победы

Сергей Нарышкин: Западу не сорвать празднование в России 80-летия Победы - РИА Новости, 28.01.2025

Сергей Нарышкин: Западу не сорвать празднование в России 80-летия Победы

Становление нового, справедливого миропорядка – процесс долгий и сложный, тем более что Запад пытается сопротивляться утрате статуса единственного центра силы,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:00:00+03:00

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2025-01-28T10:00:00+03:00

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Становление нового, справедливого миропорядка – процесс долгий и сложный, тем более что Запад пытается сопротивляться утрате статуса единственного центра силы, и потому наступивший 2025 год не будет отмечен спокойствием. О том, как идет формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, какие козни в западных столицах могут предпринять в отношении России, в том числе пытаясь помешать празднованию 80-летия Победы, в интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Беседовал Владимир Сычев.– Сергей Евгеньевич, ваш прогноз относительно развития ситуации в мире, данный на рубеже 2024 года, оправдался полностью. В условиях не просто кризиса, а деградации американоцентричной системы мироустройства ситуация не то, что не стала лучше – она осложнилась. Возникли новые точки напряженности, возникли новые конфликты. На ваш взгляд, чего ждать в 2025 году? До какой черты может дойти дело, или же есть надежда на улучшение обстановки?– Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой. Надо сказать, что бывший гегемон в лице Соединенных Штатов Америки постепенно деградирует, теряет контроль. И одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал – потенциал развития, потенциал способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире.Хотя, конечно, нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт. Но, повторяю, западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире.Так что еще раз повторю, что процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски, но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий – она такая общая.– Сергей Евгеньевич, пожалуй, сейчас уже всем стало очевидно, что Западу не удалось нанести стратегическое поражение нашей стране на поле боя в ходе специальной военной операции. Но как вы полагаете, сколь велика вероятность того, что западники попробуют сконцентрировать свои усилия на том, чтобы противодействовать нашей стране в другой, не военной сфере, например, в части срыва поставок энергоносителей, нарушения тех логистических цепочек, с помощью которых Россия взаимодействует с партнерами из дружественных стран?– Вы знаете, западный блок начал агрессивную экономическую политику против России еще задолго до начала специальной военной операции, до горячей фазы конфликта на Украине. Но другой вопрос в том, насколько удачно они смогли реализовать все свои мечтания и все свои замыслы об изоляции России, о нанесении России стратегического поражения. Ведь даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути – мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается.Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться. Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией.Так что я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты. Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах – или основанной на русофобии иррациональности своего поведения, или все-таки будут руководствоваться здравым смыслом и расчетом.– Девятого мая наша страна и дружественные страны сообща отметят 80-летие Великой Победы. Это будет по-настоящему святой день, святой праздник для всех. Но, наверное, не надо быть большим аналитиком, чтобы предположить, что Запад и здесь попытается испортить подготовку и празднование юбилея. На ваш взгляд, действительно ли такие опасения имеют место? Возможно ли, что будет идти речь о попытке дестабилизации обстановки в России вплоть, может быть, даже до совершения резонансных акций, резонансных терактов?– Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы. В западных столицах понимают, что их успех в таких акциях будет иметь существенное значение в планах и в мечтах о полной изоляции Российской Федерации. Но, конечно, им этого не добиться. И надо сказать, что вот это направление деятельности, вот эти попытки являются одним из приоритетов внешнеполитических ведомств и специальных служб западных стран.Ну и кроме того, мы видим существенную активизацию, особенно в таких странах, как Польша, Германия, Соединенные Штаты Америки, деятельности некоммерческих организаций, которые работают в так называемой сфере защиты исторической правды – хотя ровно наоборот: они предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма.– Это попытки тщетные?– Попытки тщетные.

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

https://ria.ru/20250101/russia-1992168552.html

https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

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О прогнозе на 2025 год, экономическом давлении на Россию и новом миропорядке. Интервью с Сергеем Нарышкиным О прогнозе на 2025 год, экономическом давлении на Россию и новом миропорядке. Интервью с Сергеем Нарышкиным 2025-01-28T10:00 true PT9M33S

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Ольга Фомченкова

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