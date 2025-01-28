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Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы техники - РИА Новости, 29.01.2025
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14:03 28.01.2025 (обновлено: 14:03 29.01.2025)
https://ria.ru/20250128/moskva-1996105344.html
Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы техники
Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы техники - РИА Новости, 29.01.2025
Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы техники
В 2024 году для оснащения пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы современной техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-28T14:03:00+03:00
2025-01-29T14:03:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В 2024 году для оснащения пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы современной техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В 2024 году городом для оснащения пожарно-спасательных подразделений закуплено 132 единицы современной техники. Среди них - аэролодки, пожарные автомобили-базы газодымозащитной службы, автолестницы, автоцистерны, штабные автомобили, снегоболотоход. Новая техника поможет обеспечивать безопасность многомиллионного города ещё лучше", - написал Собянин. Он отметил, что столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется. Это позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, количество пострадавших. "Внедряются новые методики взаимодействия, осваиваются образцы современной техники, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона. Проводится большая работа по подготовке кадров. Создана уникальная Сводная мобильная группировка, куда также входят специалисты инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства", - добавил мэр. Он подчеркнул, что московская городская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способна решать и вопросы государственной важности. В частности, столичные специалисты восстанавливают инфраструктуру Луганска и Донецка, среди первых пришли на помощь жителям Курской области. Ежедневно на дежурство заступают больше 1400 пожарных и спасателей, на вооружении которых порядка 700 единиц техники.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы техники

Для пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено более 130 единиц техники

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПожарная машина на одной из улиц Москвы
Пожарная машина на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пожарная машина на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В 2024 году для оснащения пожарно-спасательных подразделений Москвы закуплено 132 единицы современной техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В 2024 году городом для оснащения пожарно-спасательных подразделений закуплено 132 единицы современной техники. Среди них - аэролодки, пожарные автомобили-базы газодымозащитной службы, автолестницы, автоцистерны, штабные автомобили, снегоболотоход. Новая техника поможет обеспечивать безопасность многомиллионного города ещё лучше", - написал Собянин.
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Он отметил, что столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется. Это позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, количество пострадавших.
"Внедряются новые методики взаимодействия, осваиваются образцы современной техники, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона. Проводится большая работа по подготовке кадров. Создана уникальная Сводная мобильная группировка, куда также входят специалисты инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства", - добавил мэр.
Он подчеркнул, что московская городская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способна решать и вопросы государственной важности. В частности, столичные специалисты восстанавливают инфраструктуру Луганска и Донецка, среди первых пришли на помощь жителям Курской области. Ежедневно на дежурство заступают больше 1400 пожарных и спасателей, на вооружении которых порядка 700 единиц техники.
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