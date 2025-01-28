Центр Москвы украсили китайскими фонариками
Центр Москвы украсили китайскими фонариками и свитками с поздравлениями
© РИА НовостиУкрашенная к китайскому Новому году Москва
© РИА Новости
Украшенная к китайскому Новому году Москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили центр столицы в честь китайского Нового года красным фонариками, свитками с поздравлениями и другими декорациями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили центральные улицы и переулки столицы в честь китайского Нового года, который наступит 29 января. На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре праздничные арки дополнительно декорировали традиционными красными китайскими фонариками. Все сезонное "звездное небо" в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что Центральный вход Московского зоопарка украсили лайтбоксы, флаги и светящиеся лайтдиски. На территории разместили китайские красные фонарики и световые фигурки панд.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - говорится в сообщении.