https://ria.ru/20250128/moskva-1995883398.html

Центр Москвы украсили китайскими фонариками

Центр Москвы украсили китайскими фонариками - РИА Новости, 28.01.2025

Центр Москвы украсили китайскими фонариками

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили центр столицы в честь китайского Нового года красным фонариками, свитками с поздравлениями и другими... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:02:00+03:00

2025-01-28T13:02:00+03:00

2025-01-28T13:02:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили центр столицы в честь китайского Нового года красным фонариками, свитками с поздравлениями и другими декорациями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили центральные улицы и переулки столицы в честь китайского Нового года, который наступит 29 января. На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре праздничные арки дополнительно декорировали традиционными красными китайскими фонариками. Все сезонное "звездное небо" в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что Центральный вход Московского зоопарка украсили лайтбоксы, флаги и светящиеся лайтдиски. На территории разместили китайские красные фонарики и световые фигурки панд. "За последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/sistema-1995633594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московский зоопарк