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В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов - РИА Новости, 28.01.2025
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09:22 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/moskva-1995831011.html
В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов
В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов - РИА Новости, 28.01.2025
В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:22:00+03:00
2025-01-28T09:22:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов

Заммэра Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 16,7 тысячи подъездов домов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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