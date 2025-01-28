https://ria.ru/20250128/moskva-1995831011.html

В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов

В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов - РИА Новости, 28.01.2025

В Москве отремонтируют 16,7 тысячи подъездов многоквартирных домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:22:00+03:00

2025-01-28T09:22:00+03:00

2025-01-28T09:22:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20250125/moskva-1995462257.html

https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве