https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995813717.html
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 28.01.2025
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:26:00+03:00
2025-01-28T03:26:00+03:00
2025-01-28T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из полученных данных следует, что соучастники, которых устанавливает следствие убедили девочку в переписке в мессенджере передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси".Уточняется, что подросток оставила рюкзак на заднем сиденье автомобиля такси, водитель которого не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез к адресу назначения рюкзак с деньгами, где его забрали.Следователи считают, что каждый в преступной группе играл определенную роль в этом инциденте.Возбуждено уголовное дело по статье за крупное мошенничество.
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, яндекс.такси
Происшествия, Россия, Яндекс.Такси
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
Мошенники в Москве убедили несовершеннолетнюю отдать им 1,6 миллиона рублей