https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995813717.html

Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей

Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 28.01.2025

Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей

В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:26:00+03:00

2025-01-28T03:26:00+03:00

2025-01-28T03:32:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из полученных данных следует, что соучастники, которых устанавливает следствие убедили девочку в переписке в мессенджере передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси".Уточняется, что подросток оставила рюкзак на заднем сиденье автомобиля такси, водитель которого не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез к адресу назначения рюкзак с деньгами, где его забрали.Следователи считают, что каждый в преступной группе играл определенную роль в этом инциденте.Возбуждено уголовное дело по статье за крупное мошенничество.

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, яндекс.такси