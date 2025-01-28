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Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 28.01.2025
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03:26 28.01.2025 (обновлено: 03:32 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995813717.html
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 28.01.2025
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:26:00+03:00
2025-01-28T03:32:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из полученных данных следует, что соучастники, которых устанавливает следствие убедили девочку в переписке в мессенджере передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси".Уточняется, что подросток оставила рюкзак на заднем сиденье автомобиля такси, водитель которого не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез к адресу назначения рюкзак с деньгами, где его забрали.Следователи считают, что каждый в преступной группе играл определенную роль в этом инциденте.Возбуждено уголовное дело по статье за крупное мошенничество.
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
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происшествия, россия, яндекс.такси
Происшествия, Россия, Яндекс.Такси
Несовершеннолетняя москвичка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей

Мошенники в Москве убедили несовершеннолетнюю отдать им 1,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мошенники убедили несовершеннолетнюю отдать им более 1,6 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из полученных данных следует, что соучастники, которых устанавливает следствие убедили девочку в переписке в мессенджере передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
18 января, 11:41
Уточняется, что подросток оставила рюкзак на заднем сиденье автомобиля такси, водитель которого не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез к адресу назначения рюкзак с деньгами, где его забрали.
Следователи считают, что каждый в преступной группе играл определенную роль в этом инциденте.
Возбуждено уголовное дело по статье за крупное мошенничество.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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13 ноября 2024, 14:58
 
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