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В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего монету - РИА Новости, 28.01.2025
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13:54 28.01.2025
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В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего монету
В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего монету - РИА Новости, 28.01.2025
В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего монету
Врачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету, которую та проглотила во время игры, сейчас ребенок выписан домой на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:54:00+03:00
2025-01-28T13:54:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету, которую та проглотила во время игры, сейчас ребенок выписан домой на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "В Можайскую больницу поступила семилетняя девочка с жалобой на дискомфорт в желудке. Родители сообщили, что дочка случайно проглотила монету во время игры. Проведенная диагностика выявила круглый металлический предмет в полости желудка ребенка", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, сейчас девочку выписали домой на амбулаторное лечение. Врачи напоминают, что необходимо немедленно вызвать скорую, если ребенок проглотил инородное тело. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Особенно опасны металлические предметы, магниты, батарейки.
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего монету

В Можайске врачи извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету
Врачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врачи Можайской больницы извлекли из желудка семилетней девочки двухрублевую монету, которую та проглотила во время игры, сейчас ребенок выписан домой на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«
"В Можайскую больницу поступила семилетняя девочка с жалобой на дискомфорт в желудке. Родители сообщили, что дочка случайно проглотила монету во время игры. Проведенная диагностика выявила круглый металлический предмет в полости желудка ребенка", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас девочку выписали домой на амбулаторное лечение.
Врачи напоминают, что необходимо немедленно вызвать скорую, если ребенок проглотил инородное тело. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Особенно опасны металлические предметы, магниты, батарейки.
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