https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995974133.html

Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией

Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией - РИА Новости, 28.01.2025

Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией

Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:02:00+03:00

2025-01-28T18:02:00+03:00

2025-01-28T18:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8."Может быть, это более широкий вопрос диалога между правительством, парламентским большинством и оппозиционными партиями. В этой области есть большой потенциал для улучшения. Это одна из тех частей, где мы имеем критические замечания о том, как проходит законодательный процесс", — заявил Мажейск в эфире телеканала TV8. Он отмечает, что недостаток сотрудничества между парламентским большинством и оппозицией отражается и на качестве законодательства. "Много законодательных актов принимается в двух чтениях с небольшим отрывом от момента, когда их приняли. Это отражается и на качестве законодательства, и на диалоге между большинством и меньшинством", — обратил внимание Мажейкс.

https://ria.ru/20250102/moldavija-1992298735.html

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