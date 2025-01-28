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Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией - РИА Новости, 28.01.2025
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18:02 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995974133.html
Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией
Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией - РИА Новости, 28.01.2025
Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией
Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:02:00+03:00
2025-01-28T18:02:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8."Может быть, это более широкий вопрос диалога между правительством, парламентским большинством и оппозиционными партиями. В этой области есть большой потенциал для улучшения. Это одна из тех частей, где мы имеем критические замечания о том, как проходит законодательный процесс", — заявил Мажейск в эфире телеканала TV8. Он отмечает, что недостаток сотрудничества между парламентским большинством и оппозицией отражается и на качестве законодательства. "Много законодательных актов принимается в двух чтениях с небольшим отрывом от момента, когда их приняли. Это отражается и на качестве законодательства, и на диалоге между большинством и меньшинством", — обратил внимание Мажейкс.
https://ria.ru/20250102/moldavija-1992298735.html
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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Евросоюз
Посол ЕС раскритиковал сотрудничество властей Молдавии с оппозицией

Посол ЕС Мажейкс: власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии недостаточно прислушиваются к оппозиции, что сказывается на качестве принимаемых законов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8.
«
"Может быть, это более широкий вопрос диалога между правительством, парламентским большинством и оппозиционными партиями. В этой области есть большой потенциал для улучшения. Это одна из тех частей, где мы имеем критические замечания о том, как проходит законодательный процесс", — заявил Мажейск в эфире телеканала TV8.
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Он отмечает, что недостаток сотрудничества между парламентским большинством и оппозицией отражается и на качестве законодательства.
«
"Много законодательных актов принимается в двух чтениях с небольшим отрывом от момента, когда их приняли. Это отражается и на качестве законодательства, и на диалоге между большинством и меньшинством", — обратил внимание Мажейкс.
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