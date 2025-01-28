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Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности - РИА Новости, 28.01.2025
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14:56 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995927523.html
Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности
Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности - РИА Новости, 28.01.2025
Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:56:00+03:00
2025-01-28T14:56:00+03:00
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
ион чебан
вадим красносельский
дорин речан
молдовагаз
евросоюз
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике. "Эти власти не живут по принципу "готовь сани летом", и потому зимой мы просыпаемся в ситуации, когда энергии хватает только на один день. Мы как государство вместо того чтобы иметь предсказуемость на среднесрочную и долгосрочную перспективу, радуемся, что правительство объявляет, что у нас есть электричество еще на один день. Невозможно терпеть такую некомпетентность в XXI веке", - заявил Чебан журналистам. По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" даже не осознает, какой ущерб наносят государству и жителям страны. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995022572.html
https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
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кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, ион чебан, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, евросоюз, газпром, в мире
Кишинев, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Ион Чебан, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Молдовагаз, Евросоюз, Газпром, В мире
Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности

Мэр Кишинева Чебан: некомпетентность Кишинева спровоцировала энергокризис

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Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике.
"Эти власти не живут по принципу "готовь сани летом", и потому зимой мы просыпаемся в ситуации, когда энергии хватает только на один день. Мы как государство вместо того чтобы иметь предсказуемость на среднесрочную и долгосрочную перспективу, радуемся, что правительство объявляет, что у нас есть электричество еще на один день. Невозможно терпеть такую некомпетентность в XXI веке", - заявил Чебан журналистам.
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По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" даже не осознает, какой ущерб наносят государству и жителям страны.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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КишиневМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаИон ЧебанВадим КрасносельскийДорин РечанМолдовагазЕвросоюзГазпромВ мире
 
 
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