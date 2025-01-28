Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности
Мэр Кишинева Чебан: некомпетентность Кишинева спровоцировала энергокризис
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике.
"Эти власти не живут по принципу "готовь сани летом", и потому зимой мы просыпаемся в ситуации, когда энергии хватает только на один день. Мы как государство вместо того чтобы иметь предсказуемость на среднесрочную и долгосрочную перспективу, радуемся, что правительство объявляет, что у нас есть электричество еще на один день. Невозможно терпеть такую некомпетентность в XXI веке", - заявил Чебан журналистам.
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По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" даже не осознает, какой ущерб наносят государству и жителям страны.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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