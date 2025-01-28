https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995927523.html

Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности

Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности - РИА Новости, 28.01.2025

Мэр Кишинева обвинил молдавские власти в некомпетентности

Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:56:00+03:00

2025-01-28T14:56:00+03:00

2025-01-28T14:56:00+03:00

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

ион чебан

вадим красносельский

дорин речан

молдовагаз

евросоюз

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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, которая, по его словам, спровоцировала энергетический кризис в республике. "Эти власти не живут по принципу "готовь сани летом", и потому зимой мы просыпаемся в ситуации, когда энергии хватает только на один день. Мы как государство вместо того чтобы иметь предсказуемость на среднесрочную и долгосрочную перспективу, радуемся, что правительство объявляет, что у нас есть электричество еще на один день. Невозможно терпеть такую некомпетентность в XXI веке", - заявил Чебан журналистам. По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" даже не осознает, какой ущерб наносят государству и жителям страны. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995022572.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, ион чебан, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, евросоюз, газпром, в мире