https://ria.ru/20250128/moldavija-1995807940.html

В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения

В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения - РИА Новости, 28.01.2025

В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения

Огромные задолженности по зарплатам сотрудникам "Железной дороги Молдовы" могут привести к параличу железнодорожного движения в республике и к огромным... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T00:38:00+03:00

2025-01-28T00:38:00+03:00

2025-01-28T09:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Огромные задолженности по зарплатам сотрудникам "Железной дороги Молдовы" могут привести к параличу железнодорожного движения в республике и к огромным экономическим потерям, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску в Telegram-канале."В целом около 4 тысяч работников государственного предприятия готовы подать заявления об увольнении. Более того, они намерены выступить с протестами. Я скажу, к чему это приведет: к параличу железнодорожного движения в республике, к огромным экономическим потерям. Для многих жителей это станет частичной изоляцией, поскольку поезд — самый удобный способ добраться до других населенных пунктов", — написал Фотеску. По его словам, властный режим довел железнодорожников республики до предела."Чиновники ПДС (правящей партии "Действие и солидарность". — Прим. ред.) преспокойно закрывали глаза на бедственное положение сотрудников "Железных дорог Молдовы", и вот час пробил. В Окнице персонал не выйдет на работу уже 3 февраля. Причина та же — огромные долги по зарплате. Люди не получают деньги по несколько месяцев, а некоторые — даже по полгода. Не исключено, что в ближайшее время Окница фактически окажется в железнодорожной блокаде", — отметил депутат.Железнодорожный кризисПредприятие ЖДМ за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной.В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Власти не покрыли их в полном объеме до сих пор. Профсоюз заявил, что готов организовать акции протеста, если Кишинев до конца января не найдет решение проблемы. Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев-Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить несколько железнодорожных рейсов.

https://ria.ru/20250106/dolg-1992674842.html

https://ria.ru/20241227/uvolneniya-1991758922.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, румыния, дорин речан, евросоюз