В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения
Депутат Фотеску: Молдавии грозит паралич ж/д движения из-за долгов по зарплатам
© Sputnik / Mihai CarausПоезд на железнодорожных путях в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
Поезд на железнодорожных путях в Молдове. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Огромные задолженности по зарплатам сотрудникам "Железной дороги Молдовы" могут привести к параличу железнодорожного движения в республике и к огромным экономическим потерям, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску в Telegram-канале.
"В целом около 4 тысяч работников государственного предприятия готовы подать заявления об увольнении. Более того, они намерены выступить с протестами. Я скажу, к чему это приведет: к параличу железнодорожного движения в республике, к огромным экономическим потерям. Для многих жителей это станет частичной изоляцией, поскольку поезд — самый удобный способ добраться до других населенных пунктов", — написал Фотеску.
По его словам, властный режим довел железнодорожников республики до предела.
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"Чиновники ПДС (правящей партии "Действие и солидарность". — Прим. ред.) преспокойно закрывали глаза на бедственное положение сотрудников "Железных дорог Молдовы", и вот час пробил. В Окнице персонал не выйдет на работу уже 3 февраля. Причина та же — огромные долги по зарплате. Люди не получают деньги по несколько месяцев, а некоторые — даже по полгода. Не исключено, что в ближайшее время Окница фактически окажется в железнодорожной блокаде", — отметил депутат.
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Железнодорожный кризис
Предприятие ЖДМ за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной.
В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Власти не покрыли их в полном объеме до сих пор. Профсоюз заявил, что готов организовать акции протеста, если Кишинев до конца января не найдет решение проблемы.
Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев-Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить несколько железнодорожных рейсов.
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