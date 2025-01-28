https://ria.ru/20250128/mobilizatsiya-1996012962.html

В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека

В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека - РИА Новости, 28.01.2025

В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека

Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:55:00+03:00

2025-01-28T22:55:00+03:00

2025-01-28T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в учебку", сообщает украинское издание "Страна.ua", "В Одессе полуслепого парня забрали в ТЦК (военкомат -ред.), когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в учебку. Об этом сообщила мать парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам женщины, сын наблюдается в клинике Филатова и почти не видит на один глаз. Она утверждает, что ей предлагали "заплатить" 8 тысяч долларов за то, чтобы сына отпустили. Однако, позже выяснилось, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир. Также женщина утверждает, что вместе с ее сыном туда направили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней в возрасте 22 и 24 года. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995923385.html

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995213717.html

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