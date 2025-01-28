В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека
В Одессе военкомат мобилизовал слабовидящего во время выгула собаки
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в учебку", сообщает украинское издание "Страна.ua",
«
"В Одессе полуслепого парня забрали в ТЦК (военкомат -ред.), когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в учебку. Об этом сообщила мать парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам женщины, сын наблюдается в клинике Филатова и почти не видит на один глаз. Она утверждает, что ей предлагали "заплатить" 8 тысяч долларов за то, чтобы сына отпустили. Однако, позже выяснилось, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир.
Также женщина утверждает, что вместе с ее сыном туда направили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней в возрасте 22 и 24 года.
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации
16 января, 20:54
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
МИД Украины обсудит снижение возраста мобилизации
23 января, 19:55