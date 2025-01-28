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В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:55 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mobilizatsiya-1996012962.html
В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека
В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека - РИА Новости, 28.01.2025
В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека
Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:55:00+03:00
2025-01-28T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в учебку", сообщает украинское издание "Страна.ua", "В Одессе полуслепого парня забрали в ТЦК (военкомат -ред.), когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в учебку. Об этом сообщила мать парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам женщины, сын наблюдается в клинике Филатова и почти не видит на один глаз. Она утверждает, что ей предлагали "заплатить" 8 тысяч долларов за то, чтобы сына отпустили. Однако, позже выяснилось, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир. Также женщина утверждает, что вместе с ее сыном туда направили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней в возрасте 22 и 24 года. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995923385.html
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в мире, одесса, украина, житомир
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Житомир
В Одессе мобилизовали слабовидящего молодого человека

В Одессе военкомат мобилизовал слабовидящего во время выгула собаки

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека во время выгула собаки, его отправили штурмовиком "в учебку", сообщает украинское издание "Страна.ua",
«
"В Одессе полуслепого парня забрали в ТЦК (военкомат -ред.), когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в учебку. Об этом сообщила мать парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По словам женщины, сын наблюдается в клинике Филатова и почти не видит на один глаз. Она утверждает, что ей предлагали "заплатить" 8 тысяч долларов за то, чтобы сына отпустили. Однако, позже выяснилось, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир.
Также женщина утверждает, что вместе с ее сыном туда направили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней в возрасте 22 и 24 года.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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