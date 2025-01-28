https://ria.ru/20250128/mizulina-1995967422.html

Мизулина заявила, что ждет возвращения TikTok

Мизулина заявила, что ждет возвращения TikTok - РИА Новости, 28.01.2025

Мизулина заявила, что ждет возвращения TikTok

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что ждет полного возвращения в Россию социальной сети TikTok. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:34:00+03:00

2025-01-28T17:34:00+03:00

2025-01-28T17:34:00+03:00

общество

россия

рязань

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

tiktok

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РЯЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что ждет полного возвращения в Россию социальной сети TikTok. "У меня нет сейчас TikTok. Я его временно не использую. Очень жду, кстати, возвращения TikTok в полной мере в нашей стране… Многие из вас продолжают пользоваться TikTok, несмотря на те ограничения, которые есть. Я считаю, что этот инструмент, эта платформа несколько недооценена государством как площадка для работы с молодежью, для продвижения нашей истории, нашей культуры, ну и вообще всей красоты нашей страны", - сказала Мизулина на встрече с молодежью в Рязани. По ее словам, государство не вводило ограничений на работу этого сервиса. "На мой взгляд, TikTok готовится к полноценному возвращению в нашу страну", - отметила Милузина.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html

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общество, россия, рязань, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, tiktok