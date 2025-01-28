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Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме - РИА Новости, 28.01.2025
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12:22 28.01.2025 (обновлено: 12:23 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/mizulina--1995868460.html
Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме
Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме - РИА Новости, 28.01.2025
Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко высказалась об обсуждении депутатами популярной песни "Сигма бой". Об этом она написала в своем... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко высказалась об обсуждении депутатами популярной песни "Сигма бой". Об этом она написала в своем Telegram-канале. &quot;Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет&quot;, — говорится в публикации.Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. В ответ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проработает с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и обратится в международные организации по защите детей. Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала популярной в Сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф, общество
Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Госдума РФ, Общество
Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме

Мизулина осудила депутатов Госдумы из-за обсуждения песни "Сигма бой"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко высказалась об обсуждении депутатами популярной песни "Сигма бой". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«

"Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет", — говорится в публикации.

Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.

В ответ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проработает с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и обратится в международные организации по защите детей.

Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала популярной в Сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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