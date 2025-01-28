Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме
Мизулина осудила депутатов Госдумы из-за обсуждения песни "Сигма бой"
Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко высказалась об обсуждении депутатами популярной песни "Сигма бой". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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"Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет", — говорится в публикации.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.
В ответ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проработает с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и обратится в международные организации по защите детей.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала популярной в Сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
В ответ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проработает с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и обратится в международные организации по защите детей.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала популярной в Сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.