https://ria.ru/20250128/minoborony-1995910208.html

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:09:00+03:00

2025-01-28T14:09:00+03:00

2025-01-28T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)