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ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 28.01.2025 (обновлено: 14:10 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/minoborony-1995910208.html
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:09:00+03:00
2025-01-28T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в курском приграничье и отразила там пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке.
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Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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