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Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие - РИА Новости, 28.01.2025
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08:44 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ministr-1995827165.html
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие - РИА Новости, 28.01.2025
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:44:00+03:00
2025-01-28T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие. "Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - заявила Шакалене в интервью изданию Politico. При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя". "Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", - подчеркнула Шакалене. По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США. "Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", - добавила министр. Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности. Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.
https://ria.ru/20250122/tusk-1994981978.html
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в мире, цены на нефть, сша, европа, литва, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, нато
В мире, Цены на нефть, США, Европа, Литва, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Politico, НАТО
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы Шакалене призвала ЕС покупать американское оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.
"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - заявила Шакалене в интервью изданию Politico.
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При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя". "Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", - подчеркнула Шакалене.
По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США. "Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", - добавила министр.
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.
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