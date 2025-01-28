Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы Шакалене призвала ЕС покупать американское оружие
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.
"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - заявила Шакалене в интервью изданию Politico.
При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя". "Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", - подчеркнула Шакалене.
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.