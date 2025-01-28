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Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали - РИА Новости, 28.01.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:40 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html
Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали - РИА Новости, 28.01.2025
Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:40:00+03:00
2025-01-28T18:40:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Тульском музее оружия. Глава региона отметил, что 2025 год – важный и знаменательный для всех россиян. В этом году страна отмечает юбилейную годовщину Великой Победы. "День Победы – это наш самый главный праздник. Торжество бессмертного подвига всего советского народа, который победил фашизм. Тогда на борьбу с врагом встала вся страна – солдаты били нацистов на фронте, женщины рыли окопы, подростки уходили в партизаны. Победу ковали в тылу и на передовой. Мы преклоняемся перед стойкостью и силой духа тех, кто прошел суровые испытания военных лет. Истинный пример патриотизма для всех поколений – наши ветераны. Благодаря вашим героическим усилиям, вашей доблести и отваге мы живем в свободной стране", - цитирует пресс-служба Миляева. Губернатор подчеркнул, что тульский характер ковался в оружейных кузницах, закалялся в горнилах металлургических заводов. Идут годы, меняются поколения, неизменным остается одно – туляки по-прежнему гордо, самоотверженно и самозабвенно защищают Родину. "И сегодня они в этом зале – наши парни, наша гордость, защитники Родины сегодняшнего дня. Они воспитаны на вашем примере. Как и вы, они не отступят и достойно продолжат писать историю подвигов туляков. На ваших примерах теперь мы растим наших юных патриотов", - подчеркнул Миляев. Глава региона поблагодарил от себя лично и от каждого жителя Тульской области фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, детей войны. "Спасибо всем, кто выстоял, кто подарил нам мир и спокойствие, кто подарил нам жизнь. Благодарю бойцов СВО, которые защищают наше право на свободу, на справедливый мир. Спасибо всем, кто помогаем нашим военнослужащим, кто своим трудом приближает нашу победу. В единстве была, есть и будет наша сила. Враг будет разбит! Победа будет за нами", - сказал губернатор. Миляев вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", а участникам СВО и юным тулякам – волонтерам, которые проявили активную гражданскую позицию – региональные награды.
https://ria.ru/20250128/svo-1995984441.html
https://ria.ru/20241218/ekskursii-1989950701.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественная церемония, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Тульском музее оружия.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова во время встречи. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 18:38
Глава региона отметил, что 2025 год – важный и знаменательный для всех россиян. В этом году страна отмечает юбилейную годовщину Великой Победы.
"День Победы – это наш самый главный праздник. Торжество бессмертного подвига всего советского народа, который победил фашизм. Тогда на борьбу с врагом встала вся страна – солдаты били нацистов на фронте, женщины рыли окопы, подростки уходили в партизаны. Победу ковали в тылу и на передовой. Мы преклоняемся перед стойкостью и силой духа тех, кто прошел суровые испытания военных лет. Истинный пример патриотизма для всех поколений – наши ветераны. Благодаря вашим героическим усилиям, вашей доблести и отваге мы живем в свободной стране", - цитирует пресс-служба Миляева.
Губернатор подчеркнул, что тульский характер ковался в оружейных кузницах, закалялся в горнилах металлургических заводов. Идут годы, меняются поколения, неизменным остается одно – туляки по-прежнему гордо, самоотверженно и самозабвенно защищают Родину.
"И сегодня они в этом зале – наши парни, наша гордость, защитники Родины сегодняшнего дня. Они воспитаны на вашем примере. Как и вы, они не отступят и достойно продолжат писать историю подвигов туляков. На ваших примерах теперь мы растим наших юных патриотов", - подчеркнул Миляев.
Глава региона поблагодарил от себя лично и от каждого жителя Тульской области фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, детей войны.
"Спасибо всем, кто выстоял, кто подарил нам мир и спокойствие, кто подарил нам жизнь. Благодарю бойцов СВО, которые защищают наше право на свободу, на справедливый мир. Спасибо всем, кто помогаем нашим военнослужащим, кто своим трудом приближает нашу победу. В единстве была, есть и будет наша сила. Враг будет разбит! Победа будет за нами", - сказал губернатор.
Миляев вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", а участникам СВО и юным тулякам – волонтерам, которые проявили активную гражданскую позицию – региональные награды.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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