https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html

Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали - РИА Новости, 28.01.2025

Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:40:00+03:00

2025-01-28T18:40:00+03:00

2025-01-28T18:40:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Тульском музее оружия. Глава региона отметил, что 2025 год – важный и знаменательный для всех россиян. В этом году страна отмечает юбилейную годовщину Великой Победы. "День Победы – это наш самый главный праздник. Торжество бессмертного подвига всего советского народа, который победил фашизм. Тогда на борьбу с врагом встала вся страна – солдаты били нацистов на фронте, женщины рыли окопы, подростки уходили в партизаны. Победу ковали в тылу и на передовой. Мы преклоняемся перед стойкостью и силой духа тех, кто прошел суровые испытания военных лет. Истинный пример патриотизма для всех поколений – наши ветераны. Благодаря вашим героическим усилиям, вашей доблести и отваге мы живем в свободной стране", - цитирует пресс-служба Миляева. Губернатор подчеркнул, что тульский характер ковался в оружейных кузницах, закалялся в горнилах металлургических заводов. Идут годы, меняются поколения, неизменным остается одно – туляки по-прежнему гордо, самоотверженно и самозабвенно защищают Родину. "И сегодня они в этом зале – наши парни, наша гордость, защитники Родины сегодняшнего дня. Они воспитаны на вашем примере. Как и вы, они не отступят и достойно продолжат писать историю подвигов туляков. На ваших примерах теперь мы растим наших юных патриотов", - подчеркнул Миляев. Глава региона поблагодарил от себя лично и от каждого жителя Тульской области фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, детей войны. "Спасибо всем, кто выстоял, кто подарил нам мир и спокойствие, кто подарил нам жизнь. Благодарю бойцов СВО, которые защищают наше право на свободу, на справедливый мир. Спасибо всем, кто помогаем нашим военнослужащим, кто своим трудом приближает нашу победу. В единстве была, есть и будет наша сила. Враг будет разбит! Победа будет за нами", - сказал губернатор. Миляев вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", а участникам СВО и юным тулякам – волонтерам, которые проявили активную гражданскую позицию – региональные награды.

https://ria.ru/20250128/svo-1995984441.html

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тульская область, дмитрий миляев