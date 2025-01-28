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Инвестор намерен разрабатывать месторождения фосфоритов в Кировской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Кировская область
 
15:09 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mestorozhdenija-1995931672.html
Инвестор намерен разрабатывать месторождения фосфоритов в Кировской области
Инвестор намерен разрабатывать месторождения фосфоритов в Кировской области - РИА Новости, 28.01.2025
Инвестор намерен разрабатывать месторождения фосфоритов в Кировской области
Группа компаний "ХимИнвест" заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов, сообщает пресс-служба правительств... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:09:00+03:00
2025-01-28T15:09:00+03:00
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Группа компаний "ХимИнвест" заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов, сообщает пресс-служба правительств региона. "Исполняющий обязанности председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов провел встречу с директором группы компаний "ХимИнвест" Анной Торской. Она рассказала о плане реализации в Кировской области инвестиционного проекта по разработке месторождений фосфоритов", - говорится в сообщении. На данный момент компания "Верхнекамские удобрения" – ведущий производитель фосфоритной муки в России. Годовая мощность предприятия – 35 тысяч тонн. При этом более 30% всего сбыта фосфоритной муки приходится на сельхозпредприятия Кировской области. С каждым годом спрос на эту продукцию растет – как в регионе, так и по стране. Однако сырье, которое было добыто на Верхнекамском фосфоритном руднике десятки лет назад, заканчивается, а сейчас добыча не ведется. При этом Кировская область располагает самыми большими в РФ залежами фосфоритов. Как отметила Торская, в 2023 году вышло постановление правительства России, которое возобновляет федеральную программу фосфоритования почв, и Кировская область может принять участие в реализации этой программы, направленной на повышение плодородия земель. "Первым шагом в предлагаемом инвестпроекте предполагается разработка хвостохранилища Верхнекамского фосфоритного рудника, что, по словам руководителя компании, не требует значительных финансовых и организационных затрат. Производство фосфоритной муки на базе этого месторождения позволит обеспечить реализацию программы фосфоритования земель", – отмечается в сообщении. По словам Торской, уже получена лицензия на разведку и добычу на месторождении, выполнен уточненный подсчет запасов фосфоритов. Развернуть работы по добыче возможно в течение одного года. Вторым шагом инвестпроекта предлагается углубленная переработка сырья, его обогащение. На этом этапе инвестору потребуется поддержка региональной власти – в части организации взаимодействия местных производителей и отгрузчиков, а также в возможности участия компании "ХимИнвест" в федеральных программах поддержки отрасли. По итогам второго этапа инвестпроекта ожидается экономический эффект в виде 100 новых рабочих мест, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней порядка 1 миллиарда рублей в течение 5 лет, перспектив развития месторождений и соответственно Верхнекамского муниципального округа и поселка Рудничный. "Сандалов отметил, что губернатором Кировской области Александром Соколовым поставлена задача создавать в регионе режим благоприятствования инвестиционным проектам, и представленный инвестпроект, возможность его реализации будут детально изучены специалистами профильных министерств и ведомств", - подчеркивается в сообщении.
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Кировская область, Россия
Инвестор намерен разрабатывать месторождения фосфоритов в Кировской области

"ХимИнвест" намерен разрабатывать в Кировской области месторождения фосфоритов

© Фото : Правительство Кировской области/TelegramГруппа компаний "ХимИнвест" заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов
Группа компаний ХимИнвест заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Правительство Кировской области/Telegram
Группа компаний "ХимИнвест" заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Группа компаний "ХимИнвест" заявила властям Кировской области о планах разрабатывать в регионе месторождения фосфоритов, сообщает пресс-служба правительств региона.
"Исполняющий обязанности председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов провел встречу с директором группы компаний "ХимИнвест" Анной Торской. Она рассказала о плане реализации в Кировской области инвестиционного проекта по разработке месторождений фосфоритов", - говорится в сообщении.
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На данный момент компания "Верхнекамские удобрения" – ведущий производитель фосфоритной муки в России. Годовая мощность предприятия – 35 тысяч тонн. При этом более 30% всего сбыта фосфоритной муки приходится на сельхозпредприятия Кировской области. С каждым годом спрос на эту продукцию растет – как в регионе, так и по стране. Однако сырье, которое было добыто на Верхнекамском фосфоритном руднике десятки лет назад, заканчивается, а сейчас добыча не ведется. При этом Кировская область располагает самыми большими в РФ залежами фосфоритов.
Как отметила Торская, в 2023 году вышло постановление правительства России, которое возобновляет федеральную программу фосфоритования почв, и Кировская область может принять участие в реализации этой программы, направленной на повышение плодородия земель.
"Первым шагом в предлагаемом инвестпроекте предполагается разработка хвостохранилища Верхнекамского фосфоритного рудника, что, по словам руководителя компании, не требует значительных финансовых и организационных затрат. Производство фосфоритной муки на базе этого месторождения позволит обеспечить реализацию программы фосфоритования земель", – отмечается в сообщении.
По словам Торской, уже получена лицензия на разведку и добычу на месторождении, выполнен уточненный подсчет запасов фосфоритов. Развернуть работы по добыче возможно в течение одного года.
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Вторым шагом инвестпроекта предлагается углубленная переработка сырья, его обогащение. На этом этапе инвестору потребуется поддержка региональной власти – в части организации взаимодействия местных производителей и отгрузчиков, а также в возможности участия компании "ХимИнвест" в федеральных программах поддержки отрасли. По итогам второго этапа инвестпроекта ожидается экономический эффект в виде 100 новых рабочих мест, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней порядка 1 миллиарда рублей в течение 5 лет, перспектив развития месторождений и соответственно Верхнекамского муниципального округа и поселка Рудничный.
"Сандалов отметил, что губернатором Кировской области Александром Соколовым поставлена задача создавать в регионе режим благоприятствования инвестиционным проектам, и представленный инвестпроект, возможность его реализации будут детально изучены специалистами профильных министерств и ведомств", - подчеркивается в сообщении.
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