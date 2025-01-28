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Слова Макрона про концлагерь вызвали возмущение на Украине - РИА Новости, 28.01.2025
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14:43 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/makron-1995924005.html
Слова Макрона про концлагерь вызвали возмущение на Украине
Слова Макрона про концлагерь вызвали возмущение на Украине - РИА Новости, 28.01.2025
Слова Макрона про концлагерь вызвали возмущение на Украине
Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов про немецкий концентрационный лагерь... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:43:00+03:00
2025-01-28T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов про немецкий концентрационный лагерь Освенцим.Французский лидер заявил, что освобождение концлагеря 80 лет назад обнажило масштабы нацистского варварства, и призвал никогда этого не забывать."Вы забыли упомянуть, чьи войска освободили узников Освенцима", — написала Панченко.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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в мире, франция, германия, украина, россия, эммануэль макрон, освенцим
В мире, Франция, Германия, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Освенцим
Слова Макрона про концлагерь вызвали возмущение на Украине

Журналистка Панченко: Макрон забыл, кто освободил Освенцим

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после его слов про немецкий концентрационный лагерь Освенцим.
Французский лидер заявил, что освобождение концлагеря 80 лет назад обнажило масштабы нацистского варварства, и призвал никогда этого не забывать.
«
"Вы забыли упомянуть, чьи войска освободили узников Освенцима", — написала Панченко.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияГерманияУкраинаРоссияЭммануэль МакронОсвенцим
 
 
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