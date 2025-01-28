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Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
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14:24 28.01.2025 (обновлено: 14:34 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kurskaya-1995916152.html
Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области
Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области
Фирма "Техимпэкс", директором которой является Иван Уткин, фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:24:00+03:00
2025-01-28T14:34:00+03:00
происшествия
курская область
украина
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Фирма "Техимпэкс", директором которой является Иван Уткин, фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, заключала госконтракты с властями, силовыми структурами, учреждениями здравоохранения и школами, следует из данных системы госзакупок. Согласно сайту rusprofile, который отражает, в том числе, данные системы госзакупок, ООО "Техимпэкс" зарегистрировано в ноябре 2007 года в Москве. Иван Уткин является руководителем с 7 июня 2010 года, он же - учредитель. Основной вид деятельности организации – строительство жилых и нежилых зданий. Сам Уткин в качестве ИП зарегистрирован в Ярославской области. "Организация ООО "Техимпэкс" являлась поставщиком в 93 государственных контрактах на сумму 162 701 181 рублей", - сообщается на сайте. В топ-5 заказчиков – УМВД по Ярославской области (восемь контрактов на 23,6 миллиона рублей), Клиническая онкологическая больница Ярославской области (пять контрактов на 11,2 миллиона рублей), ныне ликвидированная Ярославская городская больница имени Н.А. Семашко (один контракт на 10,6 миллиона рублей), Ярославская областная дирекция по реставрации и реконструкции (семь контрактов на 8,1 миллиона рублей) и расположенная в Ярославской области Некрасовская ЦРБ (два контракта на 7,3 миллиона рублей). Всего у компании значится 45 заказчиков по госконтрактам, преимущественно это ярославские организации. Для них ООО "Техимпэкс" выполняло строительные, ремонтные и реставрационные работы. В числе заказчиков – Главное управление МЧС по Ярославской области, департамент образования мэрии Ярославля, Ярославский областной суд, Ярославский государственный театральный институт, Переславский и Костромской музеи-заповедники, межмуниципальное управление МВД России "Рыбинское" (Ярославская область), школы, территориальные и районные администрации. При этом, по данным системы госзакупок, исполнение по 26 из 93 госконтрактам было прекращено. В частности, в 2023 году УМВД по Ярославской области заказало фирме ремонт лестницы в здании управления в Ярославле на сумму в 1,5 миллиона рублей. Контракт был расторгнут по соглашению сторон из-за срыва подрядчиком сроков. Как следует из исковых материалов Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА Новости, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем является управление капстроительства региона, а генподрядчиком стала Корпорация развития Курской области. По данным Генпрокуратуры, глава корпорации и двое его замов, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, согласно которому власти могут проводить закупки без аукционов и конкурсов, привлекли доверенных им граждан, которые подключили к реализации проекта близкие им фирмы, а те в ответ "отблагодарили" чиновников 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей). Фирмы не выполнили свои обязательства, создав только видимость выполнения работ. Одним из участников коррупционной схемы, по данным Генпрокуратуры, стал московский предприниматель Иван Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания получила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей, поясняется в иске. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы корпорации, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html
https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html
https://ria.ru/20250128/kursk-1995857166.html
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происшествия, курская область, украина, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области

Фигурант дела о хищении в Курской области Уткин заключал госконтракты с властями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Фирма "Техимпэкс", директором которой является Иван Уткин, фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, заключала госконтракты с властями, силовыми структурами, учреждениями здравоохранения и школами, следует из данных системы госзакупок.
Согласно сайту rusprofile, который отражает, в том числе, данные системы госзакупок, ООО "Техимпэкс" зарегистрировано в ноябре 2007 года в Москве. Иван Уткин является руководителем с 7 июня 2010 года, он же - учредитель. Основной вид деятельности организации – строительство жилых и нежилых зданий. Сам Уткин в качестве ИП зарегистрирован в Ярославской области.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей
10:14
"Организация ООО "Техимпэкс" являлась поставщиком в 93 государственных контрактах на сумму 162 701 181 рублей", - сообщается на сайте.
В топ-5 заказчиков – УМВД по Ярославской области (восемь контрактов на 23,6 миллиона рублей), Клиническая онкологическая больница Ярославской области (пять контрактов на 11,2 миллиона рублей), ныне ликвидированная Ярославская городская больница имени Н.А. Семашко (один контракт на 10,6 миллиона рублей), Ярославская областная дирекция по реставрации и реконструкции (семь контрактов на 8,1 миллиона рублей) и расположенная в Ярославской области Некрасовская ЦРБ (два контракта на 7,3 миллиона рублей).
Всего у компании значится 45 заказчиков по госконтрактам, преимущественно это ярославские организации. Для них ООО "Техимпэкс" выполняло строительные, ремонтные и реставрационные работы. В числе заказчиков – Главное управление МЧС по Ярославской области, департамент образования мэрии Ярославля, Ярославский областной суд, Ярославский государственный театральный институт, Переславский и Костромской музеи-заповедники, межмуниципальное управление МВД России "Рыбинское" (Ярославская область), школы, территориальные и районные администрации.
При этом, по данным системы госзакупок, исполнение по 26 из 93 госконтрактам было прекращено. В частности, в 2023 году УМВД по Ярославской области заказало фирме ремонт лестницы в здании управления в Ярославле на сумму в 1,5 миллиона рублей. Контракт был расторгнут по соглашению сторон из-за срыва подрядчиком сроков.
Чиновник - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах
10:25
Как следует из исковых материалов Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА Новости, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем является управление капстроительства региона, а генподрядчиком стала Корпорация развития Курской области.
По данным Генпрокуратуры, глава корпорации и двое его замов, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, согласно которому власти могут проводить закупки без аукционов и конкурсов, привлекли доверенных им граждан, которые подключили к реализации проекта близкие им фирмы, а те в ответ "отблагодарили" чиновников 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей). Фирмы не выполнили свои обязательства, создав только видимость выполнения работ.
Одним из участников коррупционной схемы, по данным Генпрокуратуры, стал московский предприниматель Иван Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания получила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей, поясняется в иске.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы корпорации, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах
11:32
 
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