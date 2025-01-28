https://ria.ru/20250128/kurskaya-1995916152.html

Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области

Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025

Появились подробности дела о хищении по госконтрактам в Курской области

Фирма "Техимпэкс", директором которой является Иван Уткин, фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:24:00+03:00

2025-01-28T14:24:00+03:00

2025-01-28T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Фирма "Техимпэкс", директором которой является Иван Уткин, фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, заключала госконтракты с властями, силовыми структурами, учреждениями здравоохранения и школами, следует из данных системы госзакупок. Согласно сайту rusprofile, который отражает, в том числе, данные системы госзакупок, ООО "Техимпэкс" зарегистрировано в ноябре 2007 года в Москве. Иван Уткин является руководителем с 7 июня 2010 года, он же - учредитель. Основной вид деятельности организации – строительство жилых и нежилых зданий. Сам Уткин в качестве ИП зарегистрирован в Ярославской области. "Организация ООО "Техимпэкс" являлась поставщиком в 93 государственных контрактах на сумму 162 701 181 рублей", - сообщается на сайте. В топ-5 заказчиков – УМВД по Ярославской области (восемь контрактов на 23,6 миллиона рублей), Клиническая онкологическая больница Ярославской области (пять контрактов на 11,2 миллиона рублей), ныне ликвидированная Ярославская городская больница имени Н.А. Семашко (один контракт на 10,6 миллиона рублей), Ярославская областная дирекция по реставрации и реконструкции (семь контрактов на 8,1 миллиона рублей) и расположенная в Ярославской области Некрасовская ЦРБ (два контракта на 7,3 миллиона рублей). Всего у компании значится 45 заказчиков по госконтрактам, преимущественно это ярославские организации. Для них ООО "Техимпэкс" выполняло строительные, ремонтные и реставрационные работы. В числе заказчиков – Главное управление МЧС по Ярославской области, департамент образования мэрии Ярославля, Ярославский областной суд, Ярославский государственный театральный институт, Переславский и Костромской музеи-заповедники, межмуниципальное управление МВД России "Рыбинское" (Ярославская область), школы, территориальные и районные администрации. При этом, по данным системы госзакупок, исполнение по 26 из 93 госконтрактам было прекращено. В частности, в 2023 году УМВД по Ярославской области заказало фирме ремонт лестницы в здании управления в Ярославле на сумму в 1,5 миллиона рублей. Контракт был расторгнут по соглашению сторон из-за срыва подрядчиком сроков. Как следует из исковых материалов Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА Новости, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем является управление капстроительства региона, а генподрядчиком стала Корпорация развития Курской области. По данным Генпрокуратуры, глава корпорации и двое его замов, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, согласно которому власти могут проводить закупки без аукционов и конкурсов, привлекли доверенных им граждан, которые подключили к реализации проекта близкие им фирмы, а те в ответ "отблагодарили" чиновников 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей). Фирмы не выполнили свои обязательства, создав только видимость выполнения работ. Одним из участников коррупционной схемы, по данным Генпрокуратуры, стал московский предприниматель Иван Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания получила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей, поясняется в иске. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы корпорации, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html

https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html

https://ria.ru/20250128/kursk-1995857166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, украина, россия, генеральная прокуратура рф