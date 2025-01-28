https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html

Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал

Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал - РИА Новости, 28.01.2025

Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал

Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:49:00+03:00

2025-01-28T14:49:00+03:00

2025-01-28T14:49:00+03:00

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красноярский край

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материнский капитал

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной политики Красноярского края. По его данным, с 2025 года в Красноярском крае введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми. Женщинам, родившим своего первенца до 23 лет, будет предоставляться в дополнение к федеральному маткапиталу региональный сертификат. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей. "В Красноярске вручили первый региональный маткапитал за рождение первенца. Его обладательницей стала 22-летняя Снежана, родившая своего первого ребенка – девочку – в начале января", - говорится в сообщении. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей. "Предложение ввести подобный маткапитал прозвучало на Красноярском демографическом форуме в 2023 году в связи с тем, что в России и в нашем крае, в частности, значительно сдвинулся возраст рождения первых детей. Это сказывается на здоровье как малыша, так и его матери. К тому же это влияет на дальнейшее решение женщины рожать второго и последующих детей. Губернатор края поддержал предложение. Теперь данная мера предоставляется молодым женщинам в рамках нацпроекта "Семья". Если опыт станет успешным, то его можно будет тиражировать в других регионах страны", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Отмечается, что оформить сертификат на краевой материнский капитал на первенца семья может через портал госуслуг Красноярского края, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.

https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html

https://ria.ru/20250128/semja-1995851866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, красноярский край, красноярск, россия, материнский капитал