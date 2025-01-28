https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал - РИА Новости, 28.01.2025
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал
Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:49:00+03:00
2025-01-28T14:49:00+03:00
2025-01-28T14:49:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной политики Красноярского края. По его данным, с 2025 года в Красноярском крае введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми. Женщинам, родившим своего первенца до 23 лет, будет предоставляться в дополнение к федеральному маткапиталу региональный сертификат. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей. "В Красноярске вручили первый региональный маткапитал за рождение первенца. Его обладательницей стала 22-летняя Снежана, родившая своего первого ребенка – девочку – в начале января", - говорится в сообщении. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей. "Предложение ввести подобный маткапитал прозвучало на Красноярском демографическом форуме в 2023 году в связи с тем, что в России и в нашем крае, в частности, значительно сдвинулся возраст рождения первых детей. Это сказывается на здоровье как малыша, так и его матери. К тому же это влияет на дальнейшее решение женщины рожать второго и последующих детей. Губернатор края поддержал предложение. Теперь данная мера предоставляется молодым женщинам в рамках нацпроекта "Семья". Если опыт станет успешным, то его можно будет тиражировать в других регионах страны", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Отмечается, что оформить сертификат на краевой материнский капитал на первенца семья может через портал госуслуг Красноярского края, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.
https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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жилье, красноярский край, красноярск, россия, материнский капитал
Жилье, Красноярский край, Красноярск, Россия, Материнский капитал
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал
Жительница Красноярска получила первый маткапитал за рождение первого ребенка
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной политики Красноярского края.
По его данным, с 2025 года в Красноярском крае введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми. Женщинам, родившим своего первенца до 23 лет, будет предоставляться в дополнение к федеральному маткапиталу региональный сертификат. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей.
"В Красноярске вручили первый региональный маткапитал за рождение первенца. Его обладательницей стала 22-летняя Снежана, родившая своего первого ребенка – девочку – в начале января", - говорится в сообщении.
Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.
"Предложение ввести подобный маткапитал прозвучало на Красноярском демографическом форуме в 2023 году в связи с тем, что в России и в нашем крае, в частности, значительно сдвинулся возраст рождения первых детей. Это сказывается на здоровье как малыша, так и его матери. К тому же это влияет на дальнейшее решение женщины рожать второго и последующих детей. Губернатор края поддержал предложение. Теперь данная мера предоставляется молодым женщинам в рамках нацпроекта "Семья". Если опыт станет успешным, то его можно будет тиражировать в других регионах страны", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Отмечается, что оформить сертификат на краевой материнский капитал на первенца семья может через портал госуслуг Красноярского края, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.