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Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал - РИА Новости, 28.01.2025
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14:49 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал - РИА Новости, 28.01.2025
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал
Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:49:00+03:00
2025-01-28T14:49:00+03:00
жилье
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красноярск
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материнский капитал
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной политики Красноярского края. По его данным, с 2025 года в Красноярском крае введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми. Женщинам, родившим своего первенца до 23 лет, будет предоставляться в дополнение к федеральному маткапиталу региональный сертификат. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей. "В Красноярске вручили первый региональный маткапитал за рождение первенца. Его обладательницей стала 22-летняя Снежана, родившая своего первого ребенка – девочку – в начале января", - говорится в сообщении. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей. "Предложение ввести подобный маткапитал прозвучало на Красноярском демографическом форуме в 2023 году в связи с тем, что в России и в нашем крае, в частности, значительно сдвинулся возраст рождения первых детей. Это сказывается на здоровье как малыша, так и его матери. К тому же это влияет на дальнейшее решение женщины рожать второго и последующих детей. Губернатор края поддержал предложение. Теперь данная мера предоставляется молодым женщинам в рамках нацпроекта "Семья". Если опыт станет успешным, то его можно будет тиражировать в других регионах страны", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Отмечается, что оформить сертификат на краевой материнский капитал на первенца семья может через портал госуслуг Красноярского края, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.
https://ria.ru/20240929/kapital-1975300023.html
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жилье, красноярский край, красноярск, россия, материнский капитал
Жилье, Красноярский край, Красноярск, Россия, Материнский капитал
Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал

Жительница Красноярска получила первый маткапитал за рождение первого ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детской коляской в парке
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Первый региональный маткапитал размером в 100 тысяч рублей получила жительница Красноярска за рождение первого ребенка, сообщает министерство социальной политики Красноярского края.
По его данным, с 2025 года в Красноярском крае введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми. Женщинам, родившим своего первенца до 23 лет, будет предоставляться в дополнение к федеральному маткапиталу региональный сертификат. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей.
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"В Красноярске вручили первый региональный маткапитал за рождение первенца. Его обладательницей стала 22-летняя Снежана, родившая своего первого ребенка – девочку – в начале января", - говорится в сообщении.
Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.
"Предложение ввести подобный маткапитал прозвучало на Красноярском демографическом форуме в 2023 году в связи с тем, что в России и в нашем крае, в частности, значительно сдвинулся возраст рождения первых детей. Это сказывается на здоровье как малыша, так и его матери. К тому же это влияет на дальнейшее решение женщины рожать второго и последующих детей. Губернатор края поддержал предложение. Теперь данная мера предоставляется молодым женщинам в рамках нацпроекта "Семья". Если опыт станет успешным, то его можно будет тиражировать в других регионах страны", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Отмечается, что оформить сертификат на краевой материнский капитал на первенца семья может через портал госуслуг Красноярского края, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.
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ЖильеКрасноярский крайКрасноярскРоссияМатеринский капитал
 
 
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