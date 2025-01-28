https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html

В Колумбию прибыл первый рейс с мигрантами из США

В Колумбию прибыл первый рейс с мигрантами из США - РИА Новости, 28.01.2025

В Колумбию прибыл первый рейс с мигрантами из США

Первая группа мигрантов, депортированных из США, прибыла в Колумбию, сообщило местное издание Tiempo. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:14:00+03:00

2025-01-28T16:14:00+03:00

2025-01-28T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первая группа мигрантов, депортированных из США, прибыла в Колумбию, сообщило местное издание Tiempo. Раннее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну во вторник самолетами национальной авиации с уважением к их достоинству и без наручников. Tiempo отмечает, что самолет Boeing 737-700, на котором находились 205 мигрантов, приземлился в семь утра по местному времени (15.00 мск). По данным газеты, граждане Колумбии после прибытия вышли из самолета и сели в автобус, который доставил их в международный аэропорт Эльдорадо. Там они прошли процедуру миграционной службы Колумбии для въезда в страну. Издание указывает, что представители СМИ не смогли пообщаться с мигрантами из-за просьбы властей Колумбии. "Самолет вылетел ...ночью с армейского аэродрома Биггс военной авиабазы ​​армии США, расположенной ...в штате Техас, и его прибытие в Колумбию произошло сегодня около 7 часов утра (15.00 мск)", - сообщает Tiempo. Президент страны Густаво Петро опубликовал у себя в соцсети X сообщение, посвященное мигрантам. В нем также прикреплены две фотографии с мигрантами, находящимися в самолете. "Наши граждане приезжают из США свободные, с достоинством и не в наручниках. Мы разработаем план по кредитам, который будет полезным, понятным и дешевым для мигранта. Мигрант - это не преступник, а свободный человек", - написал президент в соцсети X. Рейсы с нелегалами из США будут прибывать в Колумбию после серьезного кризиса в отношениях, который разгорелся накануне из-за попытки вашингтонской администрации отправить закованных в кандалы колумбийских граждан в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт. Президент США Дональд Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил до исполнения этих обязательств въезд в США для колумбийских чиновников и членов их семей, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны пригрозили введением взаимных санкций на импорт, однако к ночи опубликовали заявления о разрешении ситуации. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250127/kongress-1995635066.html

https://ria.ru/20250127/kolumbija-1995608557.html

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в мире, колумбия, густаво петро, сша, дональд трамп